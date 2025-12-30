БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Взаимни обвинения между Москва и Киев - Русия може да втвърди позицията си на преговорите

Войната в Украйна - силни експлозии в Одеса.

Обект на атаката е било пристанището в града. Взривове и в Харков, и Запорожие. Няма данни за жертви. 14 украински погранични села са евакуирани.

Москва заяви, че атаката с украински дрон срещу резиденцията на Путин в Новгородска област би втвърдила позицията на Русия по отношение на евентуално мирно споразумение.

Кремъл коментира още, че западните медии поддържат тезата на Киев, който отрича нападението.

Киев подчерта днес, че Москва не е представила доказателства за атака срещу резиденцията на Путин във Валдай.

Кремъл заяви, че физическите доказателства за атаката са въпрос от компетенциите на военното министерство. Москва предупреди, че заради нападението може да втвърди позицията си в преговорите за Украйна.

Дмитрий Песков - говорител на Кремъл:
„Този терористичен акт е насочен към нарушаване на преговорния процес. Той е насочен не само лично срещу президента Путин, а и срещу Тръмп. Целта е да се провалят усилията на президента Тръмп за насърчаване на мирното уреждане на украинския конфликт. Но президентите запазват поверителния характер на диалога и продължават този диалог."

Песков не уточни, дали Путин е бил в резиденцията по време на атаката. А Доналд Тръмп разбрал за нея в разговор с руския лидер.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:
"Не е моментът сега. Едно е да обиждаш, защото те го правят. Друго да атакуваш къщата му. Не е подходящото време за нещо такова. Разбрах за това от президента Путин и бях много ядосан за това."

Володимир Зеленски отхвърли руските обвинения като „пореден набор от лъжи“.Те подкопават мирния процес , заяви Киев и призова другите страни да се въздържат да отговарят на „фалшивите руски обвинения“. В интервю за Фокс Нюз Зеленски говори за руските загуби.

Володимир Зеленски - президент на Украйна:
„Разбираемо е, че когато Русия окупира около 3000 километра годишно през последните две години изглежда, че ние не печелим. Но това не е реален факт, защото цената на тези 3000 километра за тази година са 400 000 руски войници. Сега Русия губи 31 000 убити войници на месец. Благодарение на дроновете имаме видео потвърждения за всички тези убити хора."

На фона на взаимните обвинения между Москва и Киев Беларус публикува видеозапис, на който се вижда разполагането на територията на страната на руска хиперзвукова ракетна система "Орешник".

На нея може да бъде поставяна ядрена бойна глава.

Ройтерс отбелязва, че това укрепва способността на Москва да нанася ракетни удари в цяла Европа.

#войната в Украйна #преговори за мир

