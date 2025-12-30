БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Как и в каква валута ще плащаме за такси в новогодишната нощ?

Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Браншът е един от секторите, които още в първите минути на 2026 година ще заработи с новата валута

Снимка: БТА
Навръх Нова година, когато България официално приема еврото таксиметровият бранш е един от секторите, които още в първите минути на 2026 година ще заработи с новата валута.

Готов ли е браншът, очакват ли се трудности и в каква валута ще плащат повечето клиенти?

Мариан е таксиметров шофьор в Благоевград. Планира да работи в новогодишната нощ. В колата си разполага с нов апарат за отчитане и не очаква проблеми в първите часове на 2026 година, тъй като е готов да приема плащания и в двете валути.

Мариан Милев – таксиметров шофьор от Благоевград: На 31 декември в 12 часа касовият апарат автоматично минава от лева на евро, първата валута ще бъде евро, така че всичко ще се вижда. Подготвили сме се всички колеги с новата валута, с еврото, така че няма да има проблем с плащането, дори клиентите да плащат лева, а ние да и връщаме в евро.

Според Синдиката на таксиметровите шофьори у нас голяма част от таксиметровите фирми в страната работят със стари апарати в такситата и тези устройства няма да се пренастроят автоматично. Това се очаква да създаде проблеми.

Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат: Проблемът е, че той няма да се прехвърли в 00 часа автоматично, защо няма да се прехвърли, защото тази доработка значително много закъсня, това е ръчна доработка на апарата, тя се извършва с промяна на процесор, и процесорите, които командват тази автоматизация да се случи това прехвърляне дойдоха в сервизите при ограничени бройки едва преди 4 дни.

Част от хората в Благоевград, планирали да празнуват Нова година навън и ще се прибират с такси и ще плащат в лева.

Пари в брой знам, че трябва да имаме, защото ще спрат картовите плащания, затова съм се подготвила в лева, нямам в момента евро. Така или иначе левът ще важи целият януари месец, така че няма никакви ядове.

Нямам притеснения относно плащането на такситата. Нормално като се качиш в едно такси да видиш цените какви са, но грубо може да се сметне, може някой да влезе вътре, ако не може да си сметне до стотинката, но в началото няколко стотинки 20,30 не са проблем.

При нарушения контролните органи призовават да се запише номера на таксиметровия автомобил и да се подаде сигнал до МВР, КЗП или Изпълнителна агенция автомобилна администрация.

