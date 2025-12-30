БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Времето през януари: От -18 до 15 градуса
Създават Координационен център за еврото

Той ще решава проблемите по въвеждането му у нас

създават координационен център еврото
Координационен център ще разрешава проблемите по въвеждането на еврото от 1 януари.

Това обяви премиерът в оставка Росен Желязков на последното правителствено заседание за тази година.

Кабинетът отчете и постигнатото през последните месеци на управление.

Председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържища Владимир Иванов ще оглави създадения днес Координационен център за въвеждане на еврото, който ще започне да работи от 1 януари.

Росен Желязков, министър-председател в оставка: Задачата на Координационния център е да координира институциите на централно, териториално и общинско ниво по всички въпроси, свързани с контролната дейност, с комуникационните аспекти и реакции при всички проблеми, които гражданите и бизнеса ще срещнат в тези месеци.

Премиерът в оставка отчете и работата на кабинета.

Правителството беше създадено трудно в сложна коалиция с идеологически различия. И макар че това правителство изглежда политическо правителство всъщност през 2025 това правителство се държеше и работеше като програмно.

Желязков отчете рекордна събираемост на приходите от над 10 милиарда лева, по-ниска безработица и инфлация в размер на 3,6% за близо година управление.

Имаме инфлация, която е около 3,6% и ние знаем причините за тази инфлация и те нямат нищо общо с еврото. Те са свързани с повишената покупателна способност, с повишаването на икономиката, която беше изсветлена с близо 4%.

Премиерът в оставка отбеляза още, че кабинетът е изпълнил заложените ангажименти за финансова стабилизация на страната, възстановяване на плащанията по ПВУ, повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и влизането в еврозоната.

България приключва 2025 г. с БВП от 113 млрд. евро и ръст на икономиката от над 3%, което ни нарежда сред топ 5 на държавите от ЕС. Отдавна България не е най-бедната страна в ЕС и това трябва много ясно да се подчертае, по паритет на покупателната способност, изпреварвайки Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва.

България е получила близо 8 милиарда лева европейски средства тази година. Предстоят и нови плащания по Плана за възстановяване и устойчивост.

Томислав Дончев, вицепремиер в оставка:
В първата половина на 2026 трябва да бъдат обслужени 4 и 5-то плащане на стойност близо 2,5 млрд евро.

На последното си заседание за годината кабинетът в оставка прие и стратегия, с която индивидуални инвеститори у нас ще могат да търгуват с държавни ценни книжа.

Теменужка Петкова, министър на финансите в оставка:
Концепция, която да даде възможност на непрофесионалните инвеститори, физически и юридически лица да участват директно в пазара на държавни ценни книжа в Република България.

От земеделското министерство отчетоха и близо половин милиард лева повече субсидии за фермерите.

#Координационен център #евро

