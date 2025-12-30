Росен Желязков: През 2025 година правителството работеше като програмно

През 2025 г. правителството се държа и работеше като програмно, въпреки сложната коалиционна структура и политическите предизвикателства, заяви премиерът в оставка Росен Желязков на последното за годината заседание на кабинета.

Росен Желязков, министър-председател: "Бих казал, че това е една динамична, сложна, важна година от геополитически, европейски, национален дневен ред. Правителството беше създадено трудно в сложна коалиция с идеологически различни виждания за развитието на страната, но с висока степен на консенсус и висока степен на доверие между партньорите в коалицията, като и в една много динамична парламентарна подкрепа, в момента е тук да благодаря за подкрепата през миналата година и за нашите добри коалиционни взаимоотношения. И макар че това правителство да изглежда политическо правителство, всъщност през 2025 година това правителство се държеше и работеше като програмно правителство. Имах много ясна програма, много ясни задачи за 2025 година, само някои от тях: на първо място финансова стабилизация, възстановяване на плащанията по плана за възстановяване и устойчивост, повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, влизането в еврозоната."

Премиерът отчете растеж на брутния вътрешен продукт до 113 милиарда евро и ръст на икономиката над 3%, като България вече не е най-бедната страна в ЕС.

„По паритет на покупателната способност изпреварваме Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва“, подчерта той.

Вицепремиерът в оставка Томислав Дончев припомни, че вчера България е получила третото плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост, близо 1,5 милиарда евро.

Томислав Дончев, вицепремиер: „Само в рамките на 2025 година са разплатени три пъти повече средства, отколкото за предходните четири години. Европейските средства, инвестирани в българската икономика, достигат 8 милиарда лева – безпрецедентно в българската история.“

Желязков обяви и нов Координационен център за въвеждането на еврото, начело с Владимир Иванов.

Росен Желязков, министър-председател: „Задачата на Координационния център е да координира институциите по всички въпроси, свързани с контролната дейност, комуникациите и реакцията при проблеми, които гражданите и бизнесът ще срещат.“

Премиерът увери, че въвеждането на еврото ще има дългосрочен положителен ефект за икономиката и за средата, в която се развива страната.