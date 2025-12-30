БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двама са задържани за побой в Лом

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
двама задържани побой лом
Двама пълнолетни мъже са задържани за нанесен побой на мъж в центъра на Лом.

За случая стана известно, след като в социалните мрежи бе качено видео от побоя, което приятел на задържаните биячи снимал, докато подстрекавал извършителите към насилие.

От МВР съобщиха, че побоят е нанесен на 23 декември вечерта в центъра на града и само на метри от съдебната палата.

Въпреки множеството свидетели на случилото се, няма сигнал до полицията, заради което органите на реда се самосезирали преди два дни, след като видеото станало популярно в мрежата.

Пострадалият също не е потърсил медицинска или друг вид помощ.

Двете задържани лица са с повдигнати обвинения за нанасяне на телесна повреда по хулигански подбуди.

Работата по случая продължава в досъдебно производство образувано от прокуратурата.

#Лом #задържани #побой #полиция

