БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ню Йорк тества конфетите за Новогодишната нощ

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Запази

Близо 2 тона цветни хартийки ще полетят над Таймс Скуеър в полунощ

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Ню Йорк тече активна подготовка за Новогодишната нощ. Съорганизаторите на празненството на емблематичния "Таймс Скуеър" проведоха тест за конфетите, които ще зарадват събралото се множество.

От специални машини към празнуващите ще полетят близо 2 хиляди килограма конфети. Цветните хартийки са със специална символика. Около 22:00 часа към хората ще полетят лилави и жълти конфети. В полунощ ще бъдат пуснати всички цветове. А половин час по-късно, за да се отбележи 250 годишнина на Съединените щати, която ще бъде през Новата 2026 година, ще се изсипят сини, бели и червени конфети – цветовете на американското знаме.

Наред с цветните хартийки във въздуха ще полетят и послания от жители и гости на Ню Йорк, събрани на специално обособени места в мегаполиса.

#САЩ #"Таймс Скуеър" #нова година

Последвайте ни

ТОП 24

"По Коледа стават чудеса": Двама пациенти получиха шанс за нов живот след успешни бъбречни трансплантации
1
"По Коледа стават чудеса": Двама пациенти получиха шанс...
Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е затворен за движение
2
Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е...
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
3
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Живакът пада до -10°C в новогодишната нощ
4
Живакът пада до -10°C в новогодишната нощ
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
5
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали
6
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
4
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
5
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: САЩ и Канада

Тръмп: Втората фаза от плана за мир в Газа трябва да започне бързо
Тръмп: Втората фаза от плана за мир в Газа трябва да започне бързо
Тръмп изрази надежда, че втората фаза от примирието в Газа ще започне много скоро Тръмп изрази надежда, че втората фаза от примирието в Газа ще започне много скоро
Чете се за: 01:12 мин.
Газа ще бъде акцент в разговора между Тръмп и Нетаняху Газа ще бъде акцент в разговора между Тръмп и Нетаняху
Чете се за: 00:42 мин.
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай
Чете се за: 05:42 мин.
Тръмп смята, че мирът е близо, но териториалният спор остава нерешен Тръмп смята, че мирът е близо, но териториалният спор остава нерешен
Чете се за: 04:47 мин.
Зеленски след срещата с Тръмп: Имаме 90% съгласие по мирния план от 20 точки Зеленски след срещата с Тръмп: Имаме 90% съгласие по мирния план от 20 точки
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Жълт код за силен вятър е обявен в цялата страна
Жълт код за силен вятър е обявен в цялата страна
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
СГС решава за мярката на бившия директор на 138-о училище СГС решава за мярката на бившия директор на 138-о училище
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Войната в Украйна: Напрежение по оста Вашингтон - Киев - Москва Войната в Украйна: Напрежение по оста Вашингтон - Киев - Москва
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Кристин Лагард: Чакането за България е към края си Кристин Лагард: Чакането за България е към края си
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Двама са задържани след въоръжения обир в „Красно село“
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Лекарите се борят за живота на пострадалите след катастрофата край...
Чете се за: 00:55 мин.
Регионални
Тръмп: Втората фаза от плана за мир в Газа трябва да започне бързо
Чете се за: 01:02 мин.
САЩ и Канада
Ню Йорк тества конфетите за Новогодишната нощ
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ