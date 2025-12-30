Ню Йорк тества конфетите за Новогодишната нощ

В Ню Йорк тече активна подготовка за Новогодишната нощ. Съорганизаторите на празненството на емблематичния "Таймс Скуеър" проведоха тест за конфетите, които ще зарадват събралото се множество.

От специални машини към празнуващите ще полетят близо 2 хиляди килограма конфети. Цветните хартийки са със специална символика. Около 22:00 часа към хората ще полетят лилави и жълти конфети. В полунощ ще бъдат пуснати всички цветове. А половин час по-късно, за да се отбележи 250 годишнина на Съединените щати, която ще бъде през Новата 2026 година, ще се изсипят сини, бели и червени конфети – цветовете на американското знаме.

Наред с цветните хартийки във въздуха ще полетят и послания от жители и гости на Ню Йорк, събрани на специално обособени места в мегаполиса.