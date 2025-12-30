БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Лекарите се борят за живота на пострадалите след катастрофата край Велико Търново

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Регионални
Запази

Инцидентът стана на изхода на града към прохода „Хаинбоаз“

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тежко остава състоянието на пострадалите при катастрофата край Велико Търново снощи. При инцидента други двама загинаха на място.

Огледите продължиха до късно през нощта. В момента движението от Велико Търново в посока прохода “Хаинбоаз” се осъществява нормално.

По първоначална информация до фаталния инцидент се е стигнало след като шофьорът на лекия автомобил е предприел изпреварване на няколко коли, а след това се ударил странично в насрещнодвижещ се ТИР.

Катастрофата е станала на изхода на Велико Търново в посока прохода “Хаинбоаз” в отсечката на пътя, позната като “При-сов-ските завои”.

#пострадали в катасрофа #състояние #Велико Търново #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

"По Коледа стават чудеса": Двама пациенти получиха шанс за нов живот след успешни бъбречни трансплантации
1
"По Коледа стават чудеса": Двама пациенти получиха шанс...
Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е затворен за движение
2
Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е...
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
3
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Живакът пада до -10°C в новогодишната нощ
4
Живакът пада до -10°C в новогодишната нощ
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
5
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали
6
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
4
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
5
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: У нас

СГС решава за мярката на бившия директор на 138-о училище
СГС решава за мярката на бившия директор на 138-о училище
Двама са задържани след въоръжения обир в „Красно село“ Двама са задържани след въоръжения обир в „Красно село“
Чете се за: 01:20 мин.
Жълт код за силен вятър е обявен в цялата страна Жълт код за силен вятър е обявен в цялата страна
Чете се за: 00:27 мин.
Облечете се топло, код жълто за цялата страна и днес Облечете се топло, код жълто за цялата страна и днес
Чете се за: 02:40 мин.
Труп на жена е открит в столичния квартал „Надежда 1“ Труп на жена е открит в столичния квартал „Надежда 1“
Чете се за: 00:40 мин.
През първите дни на новата година предстои затопляне През първите дни на новата година предстои затопляне
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Жълт код за силен вятър е обявен в цялата страна
Жълт код за силен вятър е обявен в цялата страна
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
СГС решава за мярката на бившия директор на 138-о училище СГС решава за мярката на бившия директор на 138-о училище
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Войната в Украйна: Напрежение по оста Вашингтон - Киев - Москва Войната в Украйна: Напрежение по оста Вашингтон - Киев - Москва
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Кристин Лагард: Чакането за България е към края си Кристин Лагард: Чакането за България е към края си
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Двама са задържани след въоръжения обир в „Красно село“
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Лекарите се борят за живота на пострадалите след катастрофата край...
Чете се за: 00:55 мин.
Регионални
Тръмп: Втората фаза от плана за мир в Газа трябва да започне бързо
Чете се за: 01:02 мин.
САЩ и Канада
Ню Йорк тества конфетите за Новогодишната нощ
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ