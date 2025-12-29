БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че...
Чете се за: 01:45 мин.
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети -...
Чете се за: 01:07 мин.
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията...
Чете се за: 04:05 мин.
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Чете се за: 03:32 мин.

Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е затворен за движение

от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Други двама са откарани в болница, единият е в тежко състояние

столичната полиция издирва годишен младеж софия тръгнал витоша
Тежък пътен инцидент между лек автомобил и тир временно затвори за движение пътя Велико Търново - Гурково.

Произшествието е станало около 19.30 ч. в района на Присовски завои. По първоначална информация на място е загинал водачът на лекия автомобил и негов спътник. Други двама са откарани във великотърновската болницата, единият е в тежко състояние.

Причините за инцидента се изясняват.

Леките автомобили се пренасочват през Дебелец, тежкотоварните изчакват на място.

#двама загинали #затворен #Проходът на Републиката #тежка катастрофа

