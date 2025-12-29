Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е затворен за движение

Тежък пътен инцидент между лек автомобил и тир временно затвори за движение пътя Велико Търново - Гурково.

Произшествието е станало около 19.30 ч. в района на Присовски завои. По първоначална информация на място е загинал водачът на лекия автомобил и негов спътник. Други двама са откарани във великотърновската болницата, единият е в тежко състояние.

Причините за инцидента се изясняват.

Леките автомобили се пренасочват през Дебелец, тежкотоварните изчакват на място.