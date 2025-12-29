БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че...
Чете се за: 01:45 мин.
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети -...
Чете се за: 01:07 мин.
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията...
Чете се за: 04:05 мин.
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Чете се за: 03:32 мин.

Последна Нова година с фойерверки: Нидерландия се готви за пълна забрана на пиротехниката

Христо Ценов
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Бенгалският огън и пиратките ще останат извън обхвата на новия закон

Последна Нова година с фойерверки: Нидерландия се готви за пълна забрана на пиротехниката
Дни преди началото на новата 2026 г. пред магазините за пиротехника в Нидерландия се извиват опашки.

Собствениците се радват на рекорден брой поръчки на фойерверки, тъй като това вероятно ще е последната година, в която те ще се продават законно.

Парламентът на Нидерландия вече гласува промени в закона, които ще забранят продажбата на всички фойерверки от новата година. Законопроектът беше одобрен и от двете камари. Градовете и малките населени места ще могат да организират заря с подкрепата на общината, но според някои това не е приложимо.

Йоланда Пен, търговец в Ротердам: "Нямаме достатъчно хора за общинска заря. Помислете, трябва да се отцепи и обезопаси районът и да се извикат пожарникари и полицаи. Твърде много ресурси трябва да се похарчат, за да стигнем до някакъв резултат. Мисля, че това е непосилно за много общини."

Бенгалският огън и пиратките ще останат извън обхвата на новия закон. Много хора са против забраната и не смятат, че може да се приложи на практика. Част от причината за действията на парламента са големият брой изгаряния и щети по частна собственост от новогодишната заря.

Дик Тил, търговец: "Проблемът е друг. По-голямата част от сериозните наранявания идват от незаконно продавани фойерверки. Сега с тази забрана хората ще започнат още повече да купуват на черния паза, или да търсят алтернативи зад граница. Не искаме това."

Важна подробност, която остава да се реши от следващия кабинет, е компенсацията за продавачите на фойерверки. Засега няма ясен план от правителството.

Дик Тил, търговец: "Вложили сме над 30 000 евро, за да изградим всичко това. Още няма ни вест, ни кост за компенсация. Това е проблемът."

Нидерландия призова да има подобна забрана за по-силните фойерверки на европейско ниво. В Германия също се води обществен дебат за забраната на пиротехника.

#последна Нова година #без фойерверки #Нидерландия

Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай
Със ски по Етна: Атрактивна разходка по вулканичните хълмове Със ски по Етна: Атрактивна разходка по вулканичните хълмове
Чете се за: 00:55 мин.
Тръмп смята, че мирът е близо, но териториалният спор остава нерешен Тръмп смята, че мирът е близо, но териториалният спор остава нерешен
Чете се за: 04:47 мин.
Бури в Испания: Един човек е загинал, двама са в неизвестност Бури в Испания: Един човек е загинал, двама са в неизвестност
Чете се за: 00:37 мин.
Зеленски след срещата с Тръмп: Имаме 90% съгласие по мирния план от 20 точки Зеленски след срещата с Тръмп: Имаме 90% съгласие по мирния план от 20 точки
Чете се за: 02:27 мин.
Започва ключовата среща между Тръмп и Зеленски за бъдещето на войната в Украйна Започва ключовата среща между Тръмп и Зеленски за бъдещето на войната в Украйна
Чете се за: 06:12 мин.

Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай
Чете се за: 05:42 мин.
По света
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Жълт код за силен вятър и утре Жълт код за силен вятър и утре
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Бурният вятър отнесе покрива на църквата в санданското село...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
След вота в Косово: Премиерът Албин Курти заяви, че ще сформира...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Добрата новина: Двама пациенти бяха трансплантирани преди Коледа и...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
