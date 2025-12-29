Последна Нова година с фойерверки: Нидерландия се готви за пълна забрана на пиротехниката

Дни преди началото на новата 2026 г. пред магазините за пиротехника в Нидерландия се извиват опашки.

Собствениците се радват на рекорден брой поръчки на фойерверки, тъй като това вероятно ще е последната година, в която те ще се продават законно.

Парламентът на Нидерландия вече гласува промени в закона, които ще забранят продажбата на всички фойерверки от новата година. Законопроектът беше одобрен и от двете камари. Градовете и малките населени места ще могат да организират заря с подкрепата на общината, но според някои това не е приложимо.

Йоланда Пен, търговец в Ротердам: "Нямаме достатъчно хора за общинска заря. Помислете, трябва да се отцепи и обезопаси районът и да се извикат пожарникари и полицаи. Твърде много ресурси трябва да се похарчат, за да стигнем до някакъв резултат. Мисля, че това е непосилно за много общини."

Бенгалският огън и пиратките ще останат извън обхвата на новия закон. Много хора са против забраната и не смятат, че може да се приложи на практика. Част от причината за действията на парламента са големият брой изгаряния и щети по частна собственост от новогодишната заря.

Дик Тил, търговец: "Проблемът е друг. По-голямата част от сериозните наранявания идват от незаконно продавани фойерверки. Сега с тази забрана хората ще започнат още повече да купуват на черния паза, или да търсят алтернативи зад граница. Не искаме това."

Важна подробност, която остава да се реши от следващия кабинет, е компенсацията за продавачите на фойерверки. Засега няма ясен план от правителството.

Дик Тил, търговец: "Вложили сме над 30 000 евро, за да изградим всичко това. Още няма ни вест, ни кост за компенсация. Това е проблемът."

Нидерландия призова да има подобна забрана за по-силните фойерверки на европейско ниво. В Германия също се води обществен дебат за забраната на пиротехника.