Добрата новина: Двама пациенти бяха трансплантирани преди Коледа и утре ще са у дома

Шанс за нов живот за двама пациенти на Александровска болница след успешни бъбречни трансплантации. Утре те ще бъдат изписани и нямат търпение да посрещнат Нова година у дома със семействата си.

Николай живее в Пловдив, а Мустафа в Дулово. Двамата не се познават, но точно преди Коледа се оказва, че всъщност имат еднакви съдби - и двамата са били на хемодиализа точно 3 години и половина и двамата ще получат нов бъбрек в един и същи ден и в една и съща болница. На 17 декември и Николай, и Мустафа чуват дългоочакваната реплика по телефона.

Мустафа Али: "Пригответе се и тръгвайте към Александровска, излезе бъбрек". Винаги имах надежда, човек живее с надежда, винаги имах и си виках някой ден ще се случи, ето че по Коледа стават чудеса!"

Николай Вълканов: "Вече имам шанс за втори живот! Това в България е тема, която не е така обстойно застъпена, хората нямат достатъчно информация, че това е много важно да дадеш шанса за втори живот на хората."

След 12 дни, прекарани заедно в болничната стая, се оказва, че и двамата успешно трансплантирани вече имат и обща мечта и тя е да пътуват - нещо, което заради хемодиализата досега не е било възможно. У нас чакащи за бъбрек към сепетември 2025 г. са близо 800. Значително по-малко са тези, които очакват ново сърце и бял дроб.

Каквато и да е донорската ситуация обаче, е факт, че донори не достигат. Според лекарите това е така, защото все още се иска разрешние от близките.

Доц. Пламен Димитров - уролог, началник на операциония блок към Клиника по урология на УМБАЛ “Александровска”: "Да, ясно е, че за тези хора, това е може би най-тежкият им момент, особено когато тези родители трябва да дадат съгласие за своето дете, но те трябва да вземат това трудно решение и поне като го вземат - ще знаят, че помагат на други хора."

От началото на годината в Александровката болница сa извърешени 15 бъбречни трансплантации, като две от тях са от живи донори.