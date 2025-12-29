БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че...
Чете се за: 01:45 мин.
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети -...
Чете се за: 01:07 мин.
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията...
Чете се за: 04:05 мин.
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Чете се за: 03:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Добрата новина: Двама пациенти бяха трансплантирани преди Коледа и утре ще са у дома

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Шанс за нов живот за двама пациенти на Александровска болница след успешни бъбречни трансплантации. Утре те ще бъдат изписани и нямат търпение да посрещнат Нова година у дома със семействата си.

Николай живее в Пловдив, а Мустафа в Дулово. Двамата не се познават, но точно преди Коледа се оказва, че всъщност имат еднакви съдби - и двамата са били на хемодиализа точно 3 години и половина и двамата ще получат нов бъбрек в един и същи ден и в една и съща болница. На 17 декември и Николай, и Мустафа чуват дългоочакваната реплика по телефона.

Мустафа Али: "Пригответе се и тръгвайте към Александровска, излезе бъбрек". Винаги имах надежда, човек живее с надежда, винаги имах и си виках някой ден ще се случи, ето че по Коледа стават чудеса!"

Николай Вълканов: "Вече имам шанс за втори живот! Това в България е тема, която не е така обстойно застъпена, хората нямат достатъчно информация, че това е много важно да дадеш шанса за втори живот на хората."

След 12 дни, прекарани заедно в болничната стая, се оказва, че и двамата успешно трансплантирани вече имат и обща мечта и тя е да пътуват - нещо, което заради хемодиализата досега не е било възможно. У нас чакащи за бъбрек към сепетември 2025 г. са близо 800. Значително по-малко са тези, които очакват ново сърце и бял дроб.

Каквато и да е донорската ситуация обаче, е факт, че донори не достигат. Според лекарите това е така, защото все още се иска разрешние от близките.

Доц. Пламен Димитров - уролог, началник на операциония блок към Клиника по урология на УМБАЛ “Александровска”: "Да, ясно е, че за тези хора, това е може би най-тежкият им момент, особено когато тези родители трябва да дадат съгласие за своето дете, но те трябва да вземат това трудно решение и поне като го вземат - ще знаят, че помагат на други хора."

От началото на годината в Александровката болница сa извърешени 15 бъбречни трансплантации, като две от тях са от живи донори.

#шанс за нов живот #бъбречни трансплантации #УМБАЛ "Александровска" #пациенти

Последвайте ни

ТОП 24

Почина журналистката Богомила Косатева
1
Почина журналистката Богомила Косатева
Почина бившият председател на СДС Борис Марков
2
Почина бившият председател на СДС Борис Марков
Снимка, генерирана с ИИ, заблуждава потребителите в социалните мрежи
3
Снимка, генерирана с ИИ, заблуждава потребителите в социалните мрежи
Пориви до 100 км/ч: Вятърът събори дървета, откъсна изолация, смачка коли и спря тока
4
Пориви до 100 км/ч: Вятърът събори дървета, откъсна изолация,...
Тръмп след срещата със Зеленски: Доближаваме се много до сделка между Русия и Украйна
5
Тръмп след срещата със Зеленски: Доближаваме се много до сделка...
Тръмп и Зеленски започнаха преговори за мирно споразумение в Украйна
6
Тръмп и Зеленски започнаха преговори за мирно споразумение в Украйна

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
4
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
6
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...

Още от: Общество

"Секция 13" на Съюза на българските художници представя изложбата „Обща постановка“
"Секция 13" на Съюза на българските художници представя изложбата „Обща постановка“
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Чете се за: 03:22 мин.
Между покривите и чудесата: Историята на единствения сертифициран коминочистач в България Между покривите и чудесата: Историята на единствения сертифициран коминочистач в България
Чете се за: 03:32 мин.
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали
Чете се за: 01:45 мин.
НАП наложи 65 акта за необосновано повишение на цените заради еврото НАП наложи 65 акта за необосновано повишение на цените заради еврото
Чете се за: 02:15 мин.
МВР: Бъдете внимателни, пазете се от измами при въвеждането на еврото МВР: Бъдете внимателни, пазете се от измами при въвеждането на еврото
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай
Чете се за: 00:55 мин.
По света
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Жълт код за силен вятър и утре Жълт код за силен вятър и утре
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Бурният вятър отнесе покрива на църквата в санданското село...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
След вота в Косово: Премиерът Албин Курти заяви, че ще сформира...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Добрата новина: Двама пациенти бяха трансплантирани преди Коледа и...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ