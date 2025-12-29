БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Уроците на олимпийския шампион Асен Златев за здравето и постоянството

от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
Чете се за: 03:12 мин.
Вдигане на тежести
Олимпийският шампион от Игрите в Москва посочи колко важна роля имат диетата и дисциплината.

асен златев необходима промяна федерацията вдигане тежести полезна дейност
Олимпийският шампион от Игрите в Москва Асен Златев е един от най-именитите български щангисти. Той разказва за силата на волята и постоянството, когато като състезател е трябвало да сваля по 8-9 кг за много кратко време.

Асен Златев е едва 20-годишен, когато ликува на олимпийския връх в Москва през 1980 година. След този триумф обаче съдбата злощастно го лишава от възможността да спечели още три поредни титли. Заради бойкот на Игрите в Лос Анджелис през 1984 година. В Сеул през 1988 г. пък връщат българската делегация по щанги. Златев пропуска и следващите Игри в Барселона през 1992 г. поради висока температура в деня на контролното състезание за определяне на състава на националния отбор.

Междувременно Златев печели три световни и пет европейски титли и още много медали от различни международни състезания. Личните негови постижения в категорията до 82 кг и половина са ненадминати и до днес. През 1986 година, на световното първенство в Мелбърн, поставя рекорд в изхвърляне – 183 кг, в изтласкване – 225 кг. Поставя още един световен рекорд - в двубой – 405 кг.

През активните години на състезател неведнъж му се е налагало да сваля спешно килограми, за да влезе в плануваната категория. Той споделя, че основната заслуга за хранителния му решим е на Гаро Задикян.

"Той стана мой учител по хранене и здраве. Това доста ми помогна. Няколко месеца по-късно, в София, направих големия рекорд от 225 кг. Той ми показа начина, по който работи организма и какво трябва да му се осигурява. Питат ме какво трябва да се прави между Коледа и Нова година. Не е важно какво правиш между Коледа и Нова година, а между Нова година и Коледа. Трябва да стане начин на живот и тогава човек да види благото на това, което прави. Не трябва да тормозиш организма. Един от тормозите, това е храната. Храната и водата. Трябва да се ядат прости храни. Лъскавите опаковки са хубави - от време на време, човек да си позволи по нещо. Нека да има всичко необходимо, но да бъде и от простите неща", сподели той в интервю за предаването "България в 60 минути".

До днес Асен Златев спазва неговото златно правило, да дава поне 16 часа почивка на цялото си от хранене и никога да не преяжда, колкото и да е вкусна трапезата.

Вижте цялото интервю на олимпийския шампион с Мария Павлова във видеото.

