Със ски по Етна: Атрактивна разходка по вулканичните хълмове

Етна предлага една от най-атрактивните туристически атракции - разходка със ски по планинския склон, докато действащият вулкан продължава да изригва необезпокояван.

В края на миналата седмица специалисти промениха кода за опасни явления в района от зелен, който е най-ниския, на жълт. Въпреки това, десетки туристи не се отказаха от атрактивната разходка, която след това описаха като "уникално изживяване". Със своите над 3300 метра и повече от 200 кратера, Етна е най-активният вулкан в Европа. Наблюдава се денонощно, а честите му изригвания напомнят за мощните сили, които крие вътрешността на планетата ни.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС