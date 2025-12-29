БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че...
Чете се за: 01:45 мин.
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети -...
Чете се за: 01:07 мин.
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията...
Чете се за: 04:05 мин.
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Чете се за: 03:32 мин.

Със ски по Етна: Атрактивна разходка по вулканичните хълмове

По света
Със ски по Етна: Атрактивна разходка по вулканичните хълмове
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Етна предлага една от най-атрактивните туристически атракции - разходка със ски по планинския склон, докато действащият вулкан продължава да изригва необезпокояван.

В края на миналата седмица специалисти промениха кода за опасни явления в района от зелен, който е най-ниския, на жълт. Въпреки това, десетки туристи не се отказаха от атрактивната разходка, която след това описаха като "уникално изживяване". Със своите над 3300 метра и повече от 200 кратера, Етна е най-активният вулкан в Европа. Наблюдава се денонощно, а честите му изригвания напомнят за мощните сили, които крие вътрешността на планетата ни.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

#действащ вулкан #Етна #разходка #ски

