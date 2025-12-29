България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Днес страната ни получи трето плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в размер на 1,47 млрд. евро, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Плащането беше направено, след като Европейската комисия оцени като изпълнени 48 етапа и цели от общо 50, включени в искането за плащане.

Третото искане за плащане по НПВУ обхваща 22 реформи и 19 инвестиции и е най-голямото, подавано до този момент. Водещите мерки, отчетени с него, са свързани с продължаване на реформите в области като научни изследвания и иновации, декарбонизация, обществени поръчки, подобряване рамката за управление на държавните предприятия, развитие на електронното управление и електронното здравеопазване и др.

Това е второто плащане, направено към страната ни в мандата на правителството.

"С него получените през годината средства от Европейската комисия общо възлизат на 1,9 млрд. евро, което надхвърля повече от половината от цялостната ни алокация по НПВУ. С повече от три пъти нараснаха и разплатените средства към бенефициентите от началото на годината – от 1,5 млрд. на 4,5 млрд. лева. През следващата година страната ни предстои да подаде финалните четвърто и пето плащане по механизма", посочват от МС.

