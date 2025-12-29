България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ

Днес страната ни получи трето плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в размер на 1,47 млрд. евро, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Плащането беше направено, след като Европейската комисия оцени като изпълнени 48 етапа и цели от общо 50, включени в искането за плащане.

Третото искане за плащане по НПВУ обхваща 22 реформи и 19 инвестиции и е най-голямото, подавано до този момент. Водещите мерки, отчетени с него, са свързани с продължаване на реформите в области като научни изследвания и иновации, декарбонизация, обществени поръчки, подобряване рамката за управление на държавните предприятия, развитие на електронното управление и електронното здравеопазване и др.

Това е второто плащане, направено към страната ни в мандата на правителството.