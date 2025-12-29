Преди приемането на еврото: Какви са притесненията на жителите на с. Зайчино Ореше?

Броени дни преди въвеждането на еврото притесненията на хората как ще се справят с новата валута нарастват. Въпреки разяснителните кампании, в шуменското село Зайчино Ореше остава страхът от драстично покачване на цените и от измами с фалшиви еврови банкноти.

Живеещите в Зайчино Ореше са разединени в мнението си за еврото. Едни са убедени, че това е правилният път, други очакват с притеснение новата валута. Липсата на банков клон, банкомат и пощенска станция в селото допълнително усложнява ситуацията.

Красимира Костадинова: „Градът е доста отдалечен. Ако нямаш автомобил, как да пътуваш до града? Този възрастният човек не може да отиде по друг начин да си вземе пенсията – няма автобуси, няма редовен транспорт, няма превози.“

За да стигнат до най-близката банка или поща, възрастните хора са принудени да разчитат на помощта на близки и съседи.

Иванка Иванова: „Моята майка, например, е на легло. Тя много се опасява какво ще стане. Няма как да отиде до града, няма как да се обслужи. За всяка една услуга трябва да ходим до града. Но възрастният човек как ще го направи, ако няма близки? Повечето са в чужбина.“ Ивалин Павлов, кмет на с. Зайчино Ореше: „В тази ситуация мога да помогна единствено като закарам хората до града, за да могат да изтеглят пари от банкоматите или да посетят банковите клонове.“

Мнозина се страхуват и да не станат жертва на измами с фалшиви банкноти. Споделят, че няма откъде да си купят стартови комплекти, за да свикнат с новите монети и да се ориентират по-лесно, когато пазаруват.

Мария Иванова, магазинер: „Не познават еврото, не са виждали евро и не са работили с евро.“

Най-сериозните притеснения на хората обаче са свързани с преходния месец януари, в който в обращение ще бъдат и двете валути. Според тях именно тогава рискът от объркване и злоупотреби ще бъде най-голям.