ИЗВЕСТИЯ

Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети -...
Чете се за: 01:07 мин.
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията...
Чете се за: 04:05 мин.
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Чете се за: 03:32 мин.

Тръмп смята, че мирът е близо, но териториалният спор остава нерешен

Ива Стойкова
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Зеленски потвърди позицията си, че териториалният въпрос трябва да бъде решен от народа на Украйна

Тръмп смята, че мирът е близо, но териториалният спор остава нерешен
Снимка: АП/БТА
Има напредък за прекратяването на войната в Украйна, но остават някои трудни въпроси. Така президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обобщи срещата си с украинския си колега Володимир Зеленски. Двамата лидери я определиха като страхотна. Те разговаряха в имението на Тръмп във Флорида. Няколко часа преди срещата им Тръмп разговаря и с руския президент Владимир Путин.

Без значителен пробив, но с оптимизъм завърши срещата между президентите на Съединените щати и Украйна в "Мар-а-Лаго". Доналд Тръмп заяви, че преговорите са на финален етап и сделка между Киев и Москва е близо.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Вярвам, че имаме основата за сделка, която е добра за Украйна, добра за всички. Това е много важно, няма нищо по-важно от това".

След продължилата два часа и половина среща Тръмп посочи, че по отношение на гаранциите за сигурност за Украйна въпросите са изчистени на 95%.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ще има гаранции за сигурността. Те ще бъдат силни. И европейските страни ще имат голямо участие“.

Тръмп призна, че има един или два трънливи въпроса за разрешаване, като и двамата лидери се съгласиха, че териториалните въпроси остават трудна тема.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Проведохме страхотна среща. Обсъдихме много неща. Имах отличен телефонен разговор с президента Путин, който продължи над два часа. Дискутирахме много въпроси и мисля, че се приближаваме много, може би сме много близо. С президента Зеленски току-що говорихме с европейски лидери, с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Постигнахме голям напредък за прекратяването на тази война, която със сигурност е най-смъртоносната от Втората световна война".

Володимир Зеленски съобщи, че американски и украински представители ще продължат преговорите и тази седмица.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Обсъдихме всички аспекти от плана за мир. Имаме 90 процента съгласие по плана от 20 точки. Гаранциите за сигурност за Украйна са 100 процента готови. Нашите екипи ще продължат да работят, за да финализират всички обсъдени въпроси. С президента Тръмп се съгласихме той да бъде домакин, вероятно във Вашингтон, на среща с европейски лидери и украинска делегация през януари".

Украинският президент потвърди позицията си, че териториалният въпрос трябва да бъде решен от народа на Украйна и отбеляза, че до референдум може да се стигне по всеки пункт от мирния план.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Можем да проведем референдум по всяка точка от този план. Нашето общество трябва да избере и да гласува, защото това е тяхната земя, а не на един единствен човек. Това е земята на нашия народ от много поколения насам“.

След видеоконферентния разговор с Тръмп и Зеленски председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди, че Европа е готова да продължи да работи за затвърждаването на постигнатия напредък. В Екс тя написа, че от първостепенно значение е предоставянето на железни гаранции за сигурността на Украйна още от първия ден. Френският президент Еманюел Макрон съобщи, че темата ще бъде обсъдена на среща в Париж през януари.

"Светът оценява усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за постигане на мир", заяви специалният пратеник на руския президент Владимир Путин Кирил Дмитриев в публикация в Екс.

#Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #войната в Украйна #Владимир Путин #Русия #САЩ #мир

