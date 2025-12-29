На косъм от трагедия на прохода "Предела": Дърво падна върху движещ се автомобил на семейство от Чехия

Дърво падна върху движещ се автомобил на семейство от Чехия, който е преминавал през прохода "Предела". За щастие няма пострадали, а семейството се е отървало само с уплаха и нанесени щети върху колата.

Главен инспектор Костадин Добрев, началник на пожарната в Разлог: "Колегите във вчерашното денонощие реагираха общо на 4 сигнала. Първият сигнал беше на паднало дърво върху движещ се автомобил. Младо чешко семейство, в което имаше и малко дете. На място те установиха, че по време на движение дърво пада върху автомобила. За щастие няма пострадали. Като единствено семейството се е отървало с уплаха от падането на дървото и нанесени материални щети. Вторият сигнал, който получихме, е за паднало дърво върху къща за гости в центъра на село Баня, къщата е строена преди повече от 150 години. Там трябваше да действаме изключително бързо. С подемна техника отстранихме дървото и по този начин предотвратихме големи материални щети. Прибирайки се от Баня, с колегите получихме сигнал за паднала ламарина в центъра на Разлог от жилищна сграда. Последният сигнал беше най-сложен. Две дървета наклонени върху къщи за гости, новизграждащи се. Там трябваше с подемник и със специализирана горска техника да отстраним тези две дървета и по този начин спряхме големи материални щети."

Силният вятър е отнесъл и покрив на храм в санданското село Ласкарево, въпреки че е бил ремонтиран само преди няколко месеца. За щастие няма пострадали хора.

