ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Висока степен на лавинна опасност в планините, условията за туризъм са рискови, предупреждават от ПСС

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Снимка: Татяна Добролюбова/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Висока степен на лавинна опасност и рисково време в планините. Най-критични са условията в момента в Пирин, където за днес е обявена 3-та степен за опасност от лавини от 5-степенната европейска скала. Заради голямото количество натрупан сняг през последната седмица и бурния вятър, условията за туризъм в момента са изключително рискови, предупреждават от Планинската спасителна служба.

Андрей Балевски - Българска лавинна асоциация: "Най-големият фактор, който последните дни влияеше върху лавинната опасност, е вятърът. Той вчера достигна над 130 км в час, което е много, много силен вятър и измества снежите маси по посока на вятъра. Като се очаква днес да има снежни навявания и ветрови дъски се наричат тези, които може да предизвикат лавина. Трябва да се внимава. Не става въпрос само за скиори и сноубордисти, а и за планинари. Много е важно да се следват всички правила и да се направи оценка, и ако не изглежда добре ситуацията, да не се предприемат дори и преходи за момента, да се изчака малко да слегне снегът".

При последния снеговалеж е валяло около ден и половина и е натрупало между 35 и 45 сантиметра сняг.

"Гледайки прогнозите за времето, се очаква плавно подобряване на ситуацията. Не се очаква някаква динамична обстановка, не се очаква много силен вятър. Пак в алпийския пояс това винаги е възможно, тъй като е висока планина", посочи още Балевски.

Вчера е получен сигнал за загубен турист в Пирин, а излизането му сам на преход в такова време според планинските спасители е недопустимо.


Александър Весков - началник на ПСС към БЧК: "Беше получен сигнал за турист, който е предприявил изкачване на Кутела. Тръгнал сутринта към 8.30 ч. от Банско с кола до Шилигарника и оттам пеша посока Кутела сам. Което в това време и в тази прогноза за времето е недопустимо. Жена му подава сигнал към 4.30, че няма връзка с него от 10.30 сутринта. Почна издирвателна акция. За радост, някъде, може би колегите са се разминали с туриста, но без някакви така наранявания или поне нямаме информация за такива, човекът се е прибрал жив и здрав за радост. Но това е един пример какво не трябва да правите в такова време и в зимната планина. Никога сам, никога без зареден телефон. Най-вероятно причината, за да не се обади толкова дълго време е просто липсата на батерия на телефона. Защото районът, в който е бил, е с доста добър обхват, което за радост е добър район за преходи."

Условията в планините са динамични.

"Доста силен вятър последните два дена, като във високата част на планината има образувани доста големи снегонавявания, също така образуване на козирики по ръбовете, което също е предпоставка за доста сериозни инциденти. Вчера по високата планина бяха затворени почти всички писти. Вятърът действително беше доста силен и това мисля, че беше във всички курорти във България, не само във Банско", допълни Весков.

Вижте прякото включване на Али Мисанков

Последвайте ни

