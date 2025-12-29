БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Изборна победа на управляващата партия в Косово на премиера Албин Курти

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази
Изборна победа на управляващата партия в Косово на премиера Албин Курти
Снимка: EПА/БГНЕС
Слушай новината

Партията на косовския премиер Албин Курти печели предсрочните парламентарни избори в страната.

Лявото националистическо Движение "Самоопределение" получава почти 50% подкрепа. Втора остава дясноцентристката Демократическа партия на Косово с малко над 21 на сто. Пред свои привърженици в центъра на Прищина Курти обяви победа.

Според местни медии резултатът от вота за неговата партия е достатъчен за съставянето на правителство с подкрепата единствено на малцинствените общности. Те имат гарантирани 20 места в 120-местния парламент на Косово.

#Косово #Албин Курти #премиер #избори

Последвайте ни

ТОП 24

На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
1
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина на 2026 г.
2
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина на 2026 г.
Почина журналистката Богомила Косатева
3
Почина журналистката Богомила Косатева
Оранжев код за силен вятър е обявен за 12 области в страната
4
Оранжев код за силен вятър е обявен за 12 области в страната
Шест аварийни екипа работят в София по сигнали заради силния вятър
5
Шест аварийни екипа работят в София по сигнали заради силния вятър
Бурният вятър изкорени десетки дървета в Югозападна България
6
Бурният вятър изкорени десетки дървета в Югозападна България

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
4
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
5
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
6
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...

Още от: Балкани

Стачка на актьорите затвори голяма част от театрите в Гърция
Стачка на актьорите затвори голяма част от театрите в Гърция
Партията на Курти води с 45% подкрепа на предсрочните избори в Косово Партията на Курти води с 45% подкрепа на предсрочните избори в Косово
Чете се за: 02:00 мин.
Косово гласува отново: Страната търси изход от политическия блокаж Косово гласува отново: Страната търси изход от политическия блокаж
Чете се за: 01:12 мин.
С празнична литургия в църквата "Свети Стефан" завърши посещението на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия С празнична литургия в църквата "Свети Стефан" завърши посещението на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия
Чете се за: 03:05 мин.
Пожар пламна в склад със санитарни материали и пластмаса в Букурещ Пожар пламна в склад със санитарни материали и пластмаса в Букурещ
Чете се за: 03:05 мин.
Бомба от Втората световна война беше обезвредена в Белград Бомба от Втората световна война беше обезвредена в Белград
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Зеленски след срещата с Тръмп: Имаме 90% съгласие по мирния план от 20 точки
Зеленски след срещата с Тръмп: Имаме 90% съгласие по мирния план от...
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Изборна победа на управляващата партия в Косово на премиера Албин Курти Изборна победа на управляващата партия в Косово на премиера Албин Курти
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Жълт код за силен вятър в почти цялата страна Жълт код за силен вятър в почти цялата страна
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Сбогом на икона на свободния дух: Франция скърби за Бриджит Бардо Сбогом на икона на свободния дух: Франция скърби за Бриджит Бардо
Чете се за: 03:30 мин.
Европа
Скандал след наводнението в Гелеменово: Жители изгониха техника на...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Силен вятър разнесе боклука из „Люлин“
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Снимка, генерирана с ИИ, заблуждава потребителите в социалните мрежи
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Силни ветрове и ниски температури бележат последните дни на годината
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ