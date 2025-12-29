Изборна победа на управляващата партия в Косово на премиера Албин Курти

Партията на косовския премиер Албин Курти печели предсрочните парламентарни избори в страната.



Лявото националистическо Движение "Самоопределение" получава почти 50% подкрепа. Втора остава дясноцентристката Демократическа партия на Косово с малко над 21 на сто. Пред свои привърженици в центъра на Прищина Курти обяви победа.

Според местни медии резултатът от вота за неговата партия е достатъчен за съставянето на правителство с подкрепата единствено на малцинствените общности. Те имат гарантирани 20 места в 120-местния парламент на Косово.