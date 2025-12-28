БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Предсрочни избори в Косово на фона на опасения за нова политическа криза

Диана Симеонова
Гражданите на Косово гласуват днес за парламент за втори път тази година.

До предсрочния вот се стигна, след като редовните парламентарни избори през февруари доведоха до институционален и политически блокаж. Политическите партии тогава не успяха да съставят правителство.

Сега 24 политически партии се борят за вота на избирателите. Но липсата на яснота за евентуална бъдеща коалиция създава опасения за нова политическа криза. Вотът се провежда в условия на прекъснат диалог със Съединените щати, които Прищина смята за свой основен партньор и съюзник.

#нова политическа криза #Косово #избори

