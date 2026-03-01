БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гръцките власти разбиха мрежа за фалшиви документи, използвани за трафик на мигранти

Чете се за: 02:05 мин.
По света
Гръцките власти разбиха мрежа за фалшиви документи, използвани за трафик на мигранти
Снимка: БГНЕС/Архив
Гръцките власти са разбили престъпна мрежа, специализирана в производството на фалшиви документи за пътуване, които били използвани за трафик на мигранти към страни от Европейския съюз, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

При полицейска операция в четвъртък в областта Атика са арестувани двама чужденци - на 42 и 44 години, по обвинения в членство в престъпна организация, фалшифициране и притежание на паспорти и други документи, принадлежащи на трети лица. По случая е разследван и трети заподозрян.

Властите заявиха, че мрежата е действала от началото на 2025 г., като е произвеждала фалшиви лични карти, разрешителни за пребиваване, шофьорски книжки и паспорти. Групата е разполагала с напълно оборудвано високотехнологично ателие и е поддържала наличност от фалшифицирани документи от различни европейски страни, за да изпълнява поръчки.

Разследващите органи поясниха, че 42-годишният заподозрян е ръководел операцията, като осигурявал специализирано оборудване, договарял сделки за фалшиви документи онлайн и наблюдавал производството, а 44-годишният заподозрян се занимавал с изработването на фалшивите документи.

Властите заявиха, че фалшифицираните документи са били продавани на цени от 900 евро за паспорти, 600 евро за лични карти, 400 евро за шофьорски книжки и 150 евро за карти на кандидати за убежище и шофьорски книжки.

При обиските са иззети два лазерни гравиращи принтера, два лаптопа, многофункционално мастиленоструйно устройство, термопреса, UV детектор за автентичност, пет мобилни телефона, 885 евро, 289 лични карти, 123 разрешителни за пребиваване, 133 шофьорски книжки и един паспорт. Смята се, че престъпната мрежа е спечелила над 230 000 евро от дейностите си.

