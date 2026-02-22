Близо 2500 домакинства все още са без електричество в Североизточна Словения заради снеговалежи

Близо 2500 домакинства продължават да са без електричество в Североизточна Словения заради лошото време, предаде словенската национална телевизия РТВ Сло.

Снеговалежи, започнали в петък в североизточната част на страната, доведоха до паднали дърветя, проблеми в трафика и прекъсвания в електрозахранването на около 70 000 домакинства, припомня медията. Първоначалната информация беше за 40 000 домакинства, снабдявани от компанията „Електро Марибор“, и около 8000 домакинства, снабдявани от „Електро Целе“.

Около 60 екипа от електроразпределителните дружества работят на терен за отстраняване на проблемите. Хърватия също е предложила помощ за възстановяването на електрозахранването.

В събота словенският премиер Роберт Голоб и командирът на Гражданска защита Сречко Шестан посетиха засегнатия регион, а държавата предостави на разположение стратегически резерви от генератори, за да облекчи ситуацията за потърпевшите, отбелязва още телевизията.