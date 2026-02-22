БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за...
Чете се за: 01:32 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Близо 2500 домакинства все още са без електричество в Североизточна Словения заради снеговалежи

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Запази

Хърватия предложи помощ за възстановявянето му

пестим електроенергия зимата
Слушай новината

Близо 2500 домакинства продължават да са без електричество в Североизточна Словения заради лошото време, предаде словенската национална телевизия РТВ Сло.

Снеговалежи, започнали в петък в североизточната част на страната, доведоха до паднали дърветя, проблеми в трафика и прекъсвания в електрозахранването на около 70 000 домакинства, припомня медията. Първоначалната информация беше за 40 000 домакинства, снабдявани от компанията „Електро Марибор“, и около 8000 домакинства, снабдявани от „Електро Целе“.

Около 60 екипа от електроразпределителните дружества работят на терен за отстраняване на проблемите. Хърватия също е предложила помощ за възстановяването на електрозахранването.

В събота словенският премиер Роберт Голоб и командирът на Гражданска защита Сречко Шестан посетиха засегнатия регион, а държавата предостави на разположение стратегически резерви от генератори, за да облекчи ситуацията за потърпевшите, отбелязва още телевизията.

#Словения #без ток #Хърватия

Последвайте ни

ТОП 24

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение заради преливане на водоеми
2
Областите Кърджали и Велико Търново са под денонощно наблюдение...
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на река Соколица
3
Задействаха системата BG-Alert в Община Гълъбово заради нивото на...
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно
4
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала концерта по фигурно пързаляне
5
Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала...
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани
6
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
4
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
5
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
6
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)

Още от: Балкани

Кипър е под национална карантина заради нови случаи на шап
Кипър е под национална карантина заради нови случаи на шап
Многохиляден протест в Албания - сблъсъци между демонстранти и полиция Многохиляден протест в Албания - сблъсъци между демонстранти и полиция
Чете се за: 00:52 мин.
Обилни снеговалежи оставиха хиляди хора без ток в Словения и причиниха проблеми с трафика Обилни снеговалежи оставиха хиляди хора без ток в Словения и причиниха проблеми с трафика
Чете се за: 02:05 мин.
Разширяването на ЕС и бъдещето на Западните Балкани Разширяването на ЕС и бъдещето на Западните Балкани
Чете се за: 05:47 мин.
Земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер в Южна Турция Земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер в Южна Турция
Чете се за: 00:32 мин.
Три испански самолета "Юрофайтър Тайфун" пристигнаха в Румъния за изпълнение на мисии под командването на НАТО Три испански самолета "Юрофайтър Тайфун" пристигнаха в Румъния за изпълнение на мисии под командването на НАТО
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Политически реакции за действията на служебния кабинет „Гюров“
Политически реакции за действията на служебния кабинет...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в Мар-а-Лаго Сикрет Сървис застреля въоръжен мъж при опит за проникване в Мар-а-Лаго
Чете се за: 01:37 мин.
По света
"Арена ди Верона" в очакване на финалния акорд на Игрите "Арена ди Верона" в очакване на финалния акорд на Игрите
Чете се за: 04:27 мин.
Спорт
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Като игла в купа сено - спасиха двама души върху парче лед в морето
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ