След палеж и проникване в кметството: Среща между вътрешния министър и кмета на Бистрица

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
запалиха автомобила входната врата кмета бистрица
Слушай новината

Министърът на вътрешните работи Емил Дечев проведе разговор с кмета на софийското село Бистрица Самуил Попов. Поводът за срещата бяха двата инцидента, свързани с Попов - от юли 2025 г., когато маскирани влязоха в сградата на кметството и палежът на личния му автомобил и входната врата на дома му от началото на тази седмицата.

Министър Дечев изрази загриженост и пълна подкрепа за кмета и семейството му, като увери, че ще настоява за пълно, всестранно и обективно разследване на двата случая.

Министърът се ангажира да изиска от компетентните структури в МВР информация за движението на сигналите, подавани от кмета, и предприетите действия по тях.

#кмет на Бистрица #Самуил Попов #Емил Дечев #МВР

