Развитието на двустранните отношения обсъдиха премиерът Гюров и посланикът на Франция

Развитието на двустранните отношения и актуални теми от европейския и международния дневен ред обсъдиха на среща служебният министър-председател Андрей Гюров и посланикът на Франция в България Мари Дюмулен, съобщиха от Министерския съвет във Фейсбук.

По време на разговора беше подчертано, че България и Франция не са просто партньори, а силни съюзници в рамките на Европейски съюз и НАТО, отбелязват още от Министерския съвет.

Сред обсъдените теми беше и напредъкът на България в процеса на присъединяване към Организация за икономическо сътрудничество и развитие. Премиерът изрази висока оценка за техническата и политическата подкрепа, която Франция оказва на страната ни във финалната фаза на този процес.

Гюров информира посланик Дюмулен и за участието си във Втора среща на върха по ядрена енергия в Париж, където се е срещнал с президента на Франция Еманюел Макрон. Основен акцент в разговора между двамата е била ролята на ядрената енергия за укрепването на европейския енергиен суверенитет и сигурност.

В рамките на срещата премиерът и френският посланик обсъдиха още войната в Украйна и необходимостта Европа да продължи да отправя ясно послание, че подкрепата за страната остава основен приоритет. Разгледана е била и ситуацията в Близкия изток, като е било подчертано значението на единен подход от страна на Европейския съюз.

Министър-председателят посочи също, че правителството предприема мерки за подкрепа на хората с ниски доходи във връзка с повишаването на цените на петрола.

