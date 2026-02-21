БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Шоу за публиката и красота за душата - какво да очакваме от гала концерта по фигурно пързаляне

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
Спорт
Запази

Очаквайте красиви изпълнения на най-добрите фигуристи на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

гала фигурно
Слушай новината

Олимпийската гала вечер по фигурно пързаляне в Милано/Кортина 2026 ще предложи фантастично шоу, за да сложи край на изявите на най-добрите състезатели на леда.

Списъкът с участници включва звезди като Алиса Лю, Иля Малинин, Амбър Глен, Медисън Чок и Евън Бейтс и други.

Най-забележителните състезатели във фигурното пързаляне ще се завърнат на леда за финалните изпълнения, различни от всичко виждано досега на Игрите.

Гала вечерта ще се проведе в предпоследния ден и ще предложи изяви, които вече няма да бъдат оценявани за медали, което предвещава отлично настроение на леда и по трибуните.

Ще видим оригинални костюми и спираща дъха хореография, поднесена от най-добрите състезатели.

"Гала вечерта е възможност за кънкьорите да излязат и да изпълнят програма, която не се оценява. Всички правила, които се прилагат в състезанието, не важат, така че участниците винаги имат свободата да се пързалят както и колкото искат, на каквато музика предпочитат, с какъвто костюм решат, освободено и без напрежение", уверяват ни домакините на Игрите.

В шоуто участват всички медалисти, но и тези останали на крачка от отличията. Ще видим и състезатели, които хората обичат и подкрепят бурно от трибуните, както и разбира се, представители на страната домакин.

При мъжете на леда ще излезе шампионът Михаил Шайдоров от Казахстан, подгласниците му японците Юма Кагияма и Шун Сато, както и определяният за фаворит за титлата, но в крайна сметка останал на едва 8-ото място в крайното подреждане Иля Малинин. Все пак той завоюва златото в отборната надпревара с тима на САЩ. В програмата ще се включи и италинецът Даниел Грасел.

При дамите ще заблестят златната медалистка Алиса Лю от САЩ, подгласничките й от Япония Каори Сакамото и Ами Накай, както и Амбър Глен, Аделия Петросян, Нина Петрокина.

Представители на спортните двойки ще са шампионите Рику Миура и Рюичи Кихара от Япония, сребърните Анастасия Метелкина и Лука Берулава от Грузия, и носителите на бронзовите отличия Минерва Фабиен Хазе и Никита Володин от Германия. На леда своето съчетание ще покажат и италианците Сара Конти и Николо Мачи.

В Унипол Форум ще видим и олимпийските златни медалисти при танцовите двойки Гийом Сизерон, Лоранс Фурние Бодри от Франция, сребърните Медисън Чок, Евън Бейтс от САЩ, бронзовите Пайпър Гилес, Пол Поарие от Канада. Сред участниците ще бъдат и представителите на домакините Шарлен Гиняр, Марко Фабри (Италия).

#Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол
3
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край...
Усложнена зимна обстановка в събота
4
Усложнена зимна обстановка в събота
Исторически масов старт за българския биатлон: Лора Христова и Милена Тодорова в битка с елита на света
5
Исторически масов старт за българския биатлон: Лора Христова и...
Нивото на река Янтра се е покачило с 2 метра само за денонощие
6
Нивото на река Янтра се е покачило с 2 метра само за денонощие

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
6
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...

Още от: Milano Cortina 2026

Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри в неделя по БНТ
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри в неделя по БНТ
Финландия победи Словакия в малкия финал на олимпийския турнир по хокей при мъжете Финландия победи Словакия в малкия финал на олимпийския турнир по хокей при мъжете
Чете се за: 02:27 мин.
Девет комплекта медали бяха раздадени в предпоследния ден на Игрите в Милано/Кортина Девет комплекта медали бяха раздадени в предпоследния ден на Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 00:55 мин.
Канада спечели първата си олимпийска титла по кърлинг за мъже от 12 години Канада спечели първата си олимпийска титла по кърлинг за мъже от 12 години
Чете се за: 02:10 мин.
Лаура Нолте и Дебора Леви спечелиха за втори пореден път олимпийската титла в бобслея при двойките жени Лаура Нолте и Дебора Леви спечелиха за втори пореден път олимпийската титла в бобслея при двойките жени
Чете се за: 01:27 мин.
Даниел Пешков: Успях да победя себе си Даниел Пешков: Успях да победя себе си
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на река Соколоца
Задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Опасност от преливане на река Черни Лом край три русенски села Опасност от преливане на река Черни Лом край три русенски села
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Новите мита на Тръмп: Първо 10%, а по-късно и 15% върху всички стоки Новите мита на Тръмп: Първо 10%, а по-късно и 15% върху всички стоки
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Първи частен жп превозвач у нас – реална реформа или пазарна...
Чете се за: 15:37 мин.
У нас
Дни преди годишнината - Украйна отново е подложена на масиран руски...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Зимата блокира пътища и транспорт в страната
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Област Кърджали и Велико Търново под денонощно наблюдение заради...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ