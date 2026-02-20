БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията...
Чете се за: 00:30 мин.
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за...
Чете се за: 01:32 мин.
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Обилни снеговалежи оставиха хиляди хора без ток в Словения и причиниха проблеми с трафика

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:05 мин.
По света
обилни снеговалежи оставиха хиляди хора без ток словения причиниха проблеми трафика
Снимка: илюстративна
Североизточна Словения беше засегната от обилни валежи от мокър сняг, което доведе до съществени прекъсвания на електроснабдяването, най-вече в района на Марибор, както и проблеми в пътния и железопътния трафик и множество паднали дървета. Други части на страната също са засегнати от лошото време.

В североизточната част около 40 000 домакинства, снабдявани от компанията "Електро Марибор", и около 8000 домакинства, снабдявани от "Електро Целе", останаха без електричество след започналия рано тази сутрин снеговалеж. Прекъсването на електроснабдяването доведе и до проблеми с доставянето на питейна вода, както и със захранваните с електричество автобусни услуги.

"Ситуацията на терен е екстремна, нашите екипи са в готовност и в контакт с Гражданска защита и пожарникарите", заяви на пресконференция Татяна Вогринец Бургар, генерален директор на компанията "Електро Марибор".

Тя призова за търпение, тъй като възстановяването на електроснабдяването ще отнеме време. За прекъсвания на електроснабдяването се съобщава и в други райони на страната.

Същевременно няколко пътя в Североизточна Словения са блокирани заради паднали дървета или подхлъзнали се камиони, а в някои зони са се образували задръствания заради снегопочистващите машини. Движението на ремаркета и полуремаркета е забранено в определени райони.

Паднали дървета възпрепятстват железопътния трафик в граничната зона между Шентил в Словения и Шпилфелд в Австрия, а редица влакове в други части на страната имат закъснения заради метеорологичните условия.

Заради снега е обявено предупреждение "оранжев код" за няколко области в североизточната част на страната, а в Юлийските Алпи е в сила предупреждение за опасност от лавини.

#хиляди без ток #Словения #обилни снеговалежи

