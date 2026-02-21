Многохиляден протест в Албания - сблъсъци между демонстранти и полиция

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Снимка: БТА
Сблъсъци между полицията и демонстранти по време на многохиляден протест на опозицията в албанската столица Тирана.

Протестиращите хвърляха коктейли Молотов и обстрелваха с фойерверки сградата, където се намира кабинетът на премиера Еди Рама. Полицията пък им отвърна с водни оръдия. Това е четвъртата национална демонстрация на опозицията.

Лидерът на Демократическата партия Сали Бериша направи паралел между сегашното правителство и комунистическия режим на Енвер Ходжа, като заяви, че властта е „в ръцете на престъпник“. Бериша, който е премиер до 2013 година, също е обвиняван в злоупотреба с обществени поръчки.

Борбата на Албания с корупцията е основна тема в преговорите й за присъединяване към ЕС.

