Дни преди годишнината - Украйна отново е подложена на масиран руски обстрел

Безсънна нощ за жителите на Одеса, срещу която бяха изстреляни десетки дронове.



При нападението са пострадали поне двама души, нанесени са сериозни материални щети. По данни на Киев, само за изминалото денонощие срещу украинската територия са изтреляни над 120 руски дрона. В същото време словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че ако до понеделник Украйна не възобнови доставките на петрол за страната му, Словакия ще спре износа на ток за украинската страна.

Припомням ви ключови моменти от войната, която Владимир Путин предвиждаше да продължи 3 дни и която завинаги беляза Украйна:



Около 4 сутринта на 24 февруари 2022 Русия нахлу на украинска територия. Първите сражения - на граничен пункт на около 150 км от Киев. Експлозии отекват освен в столицата, още в Мариупол и други градове. Военна колона от над 700 танка и бронирани машини навлиза в Украйна. Ужасът, който се разиграва в предградията Буча и Ирпин, окупирани от руските войски, и до днес е сред най-смразяващите епизоди от войната.



През лятото на 23-а година украинската армия започва мащабно контранастъпление. Въпреки подкрепата на западните съюзници на Киев, предоставената военна техника и оръжия се оказват недостатъчни и ръководената от генерал Залужни контраофанзива се оказва неуспешна.



През изминалите 4 години Русия и Украйна се сражаваха понякога дори за всеки метър. Към днешна дата под частичен или почти пълен руски контрол са четири украински области - Херсонска, Запорожка, Донецка и Луганска.



Противоречива е информацията за броя на жертвите и от двете страни. В началото на месеца украинският президент Володимир Зеленски съобщи за 55 хиляди убити войници от началото на войната. Изчислява се, че броят на цивилните жертви е поне 15 хиляди, но около 70 хиляди - и на фронта, и цивилни, се водят в неизвестност. Москва не разкрива броя на жертвите от руска страна, но по данни на БиБиСи, убитите руски военнослужещи са около 160 хиляди.



В началото на тази година започнаха преки преговори във формат Киев-Вашингтон-Москва. След три кръга разговори обаче, засега единственото нещо, което Русия и Украйна са договорили, е размяна на военнопленници.