Зад кулисите на Олимпийското хокейно шоу

С право хората се радват когато успеят да стигнат до залата за хокей на лед. Ние обаче първо се отбиваме през пресцентъра, за да видим колко е голям, просторен и как всички си вършат добросъвестно работата.

Ако ме питате, не - няма талисмани, има обаче къде да хапнеш и пийнеш на крак. Всички бързат, защото мачът наистина си струва. Най-накрая успяваме да стигнем до залата. Заповядайте да видите какво се случва вътре, където в момента Финландия и Канада играят първи полуфинал.

Страстите си бушуват с пълна мощ. Сидни Кросби не играе за Канада заради контузии. Това, естествено, се отразява на „кленовите листа“, които губят с 2:0 след втората третина.



Ние правим бърза обиколка из залата, за да видим как по-точно диджеят се грижи за доброто настроение и какво прави, за да накара хората да станат на крака за нетипичната за зимните спортове „мексиканска вълна“.

Това са коментаторските места отдалеч. А това са телевизионните кабини и студия отблизо.

Напрежението се покачва, защото Канада все още не води, но и това се променя в последната минута на срещата. 3:2, още един обрат и възможност за трета Олимпийска титла в последните пет издания на Игрите.

И както всяка друга история, и в тази за едни има радост, за други има тъга. Но в крайна сметка, този който винаги побеждава е олимпийският дух.



