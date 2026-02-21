Политическо напрежение във Франция след смъртта на крайнодесен активист в Лион

Френският президент Еманюел Макрон призова към спокойствие във връзка с насрочените за днес възпоменателни шествия в памет на крайнодесен активист, убит миналата седмица. 23-годишният Кантен Дьоранк беше пребит до смърт на 12 февруари в Лион. От седем задържани по случая, трима са приближени до депутат от радикалнолявата формация "Непокорна Франция". Инцидентът повиши политическото напрежение между крайната десница и твърдолинейната левица във Франция преди местните избори през март.

Шествията в памет на крайнодесния активист Дьоранк се провеждат при засилени мерки за сигурност, включително дронове, заради риск от сблъсъци с участници в контрадемонстрации на антифашисткото движение. Най-масовата проява е в Лион- мястото на трагедията. Вътрешното министерство разреши демонстрацията, въпреки призивите на кмета за забрана. Президентът Макрон посочи, че проявите на насилие са нелегитимни. "Няма място за милиции", изтъкна държавният глава.

Еманюел Макрон - президент на Франция: "Мисля, че събиранията трябва, преди всичко, да бъдат момент на уважение и размисъл за нашия млад сънародник, който беше убит, за неговото семейство и за неговите близки. Оттам нататък е време за търсене на отговорност. В началото на следващата седмица ще проведа среща с министър-председателя и съответните министри, за да обсъдим тези въпроси."

Дьоранк беше пребит до смърт край конференция, организирана от евродепутатката на радикалната левица Рима Хасан. Мъжът се е грижел за сигурността на участници в контрапроява на феминистката националистическа организация "Немезида". Той се е оказал изолиран от основната група и атакуван от маскирани мъже.

Клара Дурнел- жителка на Лион: "Сякаш сме се върнали в 30-те години. Това е лудост. Повече се страхувам за обществото като цяло, защото това е индикатор, че нещата въобще не отиват на добре." Жил - жител на Лион: "Наистина е тъжно, защото подобни крайности не трябва да се случват, в Лион или някъде другаде."

Лидерът на крайнодесния Национален сбор Жордан Бардела призова симпатизантите да не участват в шествието, за да не замесват партията. Политическото насилие на френската крайна левица вече осъдиха официален Рим и Вашингтон.