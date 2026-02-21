БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

София в сняг: Пътници бутат закъсали превозни средства, малките улици остават заснежени

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Над 100 снегорина се включиха в снегопочистването на столичните улици

София в сняг: Пътници бутат закъсали превозни средства, малките улици остават заснежени
Снимка: БТА
Снеговалежът в София също предизвика проблеми с придвижването. Автобуси и тролейбуси закъсаха по непочистените улици сутринта, наложи се пътници да бутат превозните средства, за да излязат от кишата. Над 100 снегорина се включиха в снегопочистването на столичните улици.

За няколко часа сутрешният снеговалеж образува снежна покривка в София. Докато снегорините излязат станаха няколко проблемни ситуации. Пътниците на автобус 120, вместо в превозното средство се оказаха зад него, за да го бутат по неизчистената улица "Черковна".

Подобна беше и ситуацията с тролеите в центъра.


От столичния инспекторат заявиха, че проблемните ситуации са отстранени бързо.

Любомир Грънчаров, началник на Оперативния център към Столичния инспекторат: "Имало е проблем по улица "Раковски" по стръмната част, своевременно е обработена и движението е възстановено."

И докато големите булеварди бяха първо почистени, малките улици останаха заснежени.

Румяна Петева, жител на София: "Не е почистена - то се вижда, но снега е изненадващ, в прогнозата за времето вчера нямаше прогноза за сняг в София, но мисля, че хората се радват, само който е с автомобил - за него е проблем."

Приятно изненадани от рязкото влошаване на времето, се оказа тази италианска двойка, тъй като при тях рядко пада сняг.

Франческо, турист от Италия: "Туристи сме, дойдохме вчера, но не сме подготвени за този сняг, не носим подходящи обувки, изненада ни времето."

Алджения, турист от Италия: "Мисля, че улиците са почистени добре, да, на места има останала киша, но го намирам за нормално."

Снимки: БТА

Над 100 машини обработваха улиците в София.

Любомир Грънчаров, началник на Оперативния център към Столичния инспекторат: "Приоритет са улиците за масов градски транспорт и улиците от обществена значимост, също така се почистват ръчно спирките и подходите към подлезите."

А след цяло денонощие разчистване на свлачището на пътя между София и Самоков, отсечката беше отворена в късния следобед.

#София #усложнена зимна обстановка

