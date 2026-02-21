Станислав Стоянов: Служебният кабинет тръгна с фалстарт

Служебният кабинет тръгна с фалстарт. Това коментира в "Говори сега" евродепутатът от „Възраждане“ Станислав Стоянов.

„Получаваме още от същото. Това е смес от представители най-видимо на поне четири партии – ПП–ДБ, хора около президента, АПС и свързани с ГЕРБ.“ "Съставът на правителството на практика показва едни стари слабости. Това е една смес от представители най-видимо на четири партии поне - ПП-ДБ, Объединената партия на Радев, АПС и хора, свързани с ГЕРБ. И този кабинет тръгна с много силен фалстарт още в първите часове. Последва оставка на вицепремиер и отговорник с ресор по честните избори. Тоест няма как картинката да бъде описана с някакъв положителен нюанс," каза той.

По думите му правителството е тръгнало „с много силен фалстарт“:

„Оставка на вицепремиер и отговорник за честните избори още в първите часове – няма как това да се опише с положителен нюанс.“

Във връзка с искания за проверки от прокуратурата и твърдения за поискани оставки на разследващи полицаи в МВР, Стоянов коментира, че хората трябва да бъдат оставени да си свършат работата, особено когато става дума за конкретно разследване.

Той коменитира, че честни избори могат да се проведат и без такъв министър.

„В много държави няма министър на честните избори. Ако има желание, държавата може да ги осигури. Ние ще настояваме и ще следим това да се случи.“

По повод заявката на правосъдния министър да предложи смяна на и.ф. главен прокурор, Стоянов подчерта, че Според "Възраждане" той трябва да бъде сменен.

Вижте целия разговор със Станислав Стоянов във видеото.