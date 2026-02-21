БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Лора Христова: До последната стрелба бях в битката, умората си каза думата

Бронзовата медалистка от Милано/Кортина благодари за подкрепата и призна, че двете грешки в края са я лишили от още по-предно класиране в масовия старт

Българската биатлонистка Лора Христова не скри емоциите си след финала на масовия старт в Антхолц-Антерселва, където до последната стрелба се движеше втора, а в крайна сметка завърши на 14-о място след две грешки в решаващия момент.

"Беше много вълнуващо през цялото време. Радвах се, че вървя толкова напред – това беше голяма емоция за мен. Чувствах се много добре, но на последната стрелба вече бях уморена физически и ми беше доста трудно. Сбърках две мишени – твърде много са, но се радвам, че пак направих едно добро състезание“, сподели тя.

Статистиката показва, че Христова е сред най-прецизните състезателки на Игрите, с едва пет грешки от началото на олимпийския турнир.

"Много съм щастлива със стрелбата си. Подхождам спокойно към рубежа, не се притеснявам - в мой собствен балон съм си. Надявам се да продължавам все така до края на сезона“, добави бронзовата медалистка в индивидуалната дисциплина.

Тя изрази удовлетворение и от историческия факт, че за първи път две българки участваха в олимпийски масов старт. „Много се радвам за това. Надявам се следващия път да сме още повече“, каза Христова.

Биатлонистката благодари за подкрепата към целия отбор и към родния си град Троян. „Благодаря на всички българи, които ни гледаха и ни подкрепяха, на треньорите, на федерацията, на всички, които стоят зад нас. Благодаря и на община Троян и на първите ми треньори. Много съм щастлива, че успях да донеса радост на нашия малък град и да го прославя по такъв начин“, завърши тя.

Христова ще остане в Италия до края на март, където ще продължи подготовката си за финала на сезона.

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано Кортина 2026 #Лора Христова

