Валежите от дъжд и сняг продължават

В следобедните часове температурите ще се понижават и към 14:00 часа в Северна България и по високите западни полета ще бъдат между минус 3° и 0°, в Южна - между 0° и 4°, малко по-високи в крайните югозападни райони и по Черноморието - между 5° и 7°, в София - около нулата.

Валежите ще продължат. В Северна България ще вали предимно сняг, в Южна – все още дъжд, който със застудяването в повечето райони ще премине в сняг. В Добруджа и Лудогорието, ще се образуват поледици. Значителни по количество ще бъдат валежите в Централна и Източна България. Ще бъде ветровито с умерен и временно силен вятър от север-североизток, който ще създаде условия за виелици и навявания.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, които във вечерните часове ще започнат да преминават в сняг. На места, главно по северното крайбрежие, ще има условия за поледици. Ще духа силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 4°-6°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

През нощта валежите от сняг ще продължат, като и в крайните югоизточни райони дъждът ще премине в сняг. От югозапад ще спират и утре до обяд навсякъде ще спрат. Облачността от запад ще се разкъсва и намалява. След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България – от северозапад. Минималните температури в неделя ще са между минус 6° и плюс 1°, а максималните - между 2° и 10°. В София минималната температура ще бъде около минус 3°, максималната – около 5°.

По Черноморието до обяд облачността ще е значителна и на отделни места все още ще превалява сняг. След обяд валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 5° и 7°. Температурата на морската вода е 5°-6°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде облачно, със снеговалежи, които постепенно ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятърът от север-северозапад. По планинските проходи все още ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.

В понеделник преди обяд ще има и слънчеви часове, но след обяд от запад ще започне увеличение на облачността. Минималните температури ще са между минус 5° и 0°, а максималните - между 10° и 15°. Във вторник ще бъде облачно, с изолирани превалявания, предимно дъжд. Сутрешните температури вече навсякъде ще са положителни, а дневните ще останат почти без промяна. В сряда само на отделни места в източните райони ще има слаби превалявания от дъжд и сняг. Вятърът ще се ориентира от север-североизток и температурите слабо ще се понижат.