Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Тежка зима: Непочистени улици и закъсали тролейбуси и автобуси в София

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Над 100 снегопочистващи машини работят на терен, съобщиха от Столичната община

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Тежка зимна обстановка в страната. Затворени пътища в Русенско, закъсали тирове и ограничено движение. Между Враца и Монтана снегът блокира тирове, пътищата са заледени. И в София от сутринта вали сняг, има много сигнали за непочистени пътища.

Сбъднаха се прогнозите на синоптиците за сериозна зимна обстановка в страната. И макар София да не попада в областите с обявени предупредителни жълт и оранжев код, днес от сутринта вали обилен сняг, като снежната покривка на различните места в София надминава между 5 и 10 см.

Десетки са сигналите за хора, които не се справят със снега. Още от сутринта имаше проблеми с градския транспорт по няколко направления, след като отделни тролейбуси и автобуси се подхлъзваха. Дори се наложи пътниците да ги бутат, за да може да преодолеят непочистените улици в София. Над 100 машини продължават да чистят София. Въпреки това, приоритет остават улиците, където се движи масовия градски транспорт, докато по-малките улици и тротоарите ще бъдат почистени на по-късен етап.

Любомир Грънчаров - началник на оперативния център към Столичния инспекторат: "На територията на Столична община към момента работят 100 машини в движение, като извършват дейности - избутване на снежната маса и разпръскване на смеси против заледявания. Извършват се тези дейности във всичките 24 района на Столична община и южната дъга на Околовръстното шосе."

С напредването на деня се очаква повече улици и булеварди в столицата да бъдат почистени. На Владая и по високите части на Витоша също вали обилен сняг, въпреки че пътищата до Витоша са проходими за градския транспорт, съобщиха още от Столичния инспекторат.

От Столичната община апелират етажните собствености да почистят тротоарите пред домовете, както и от офисите и магазините, където има на партерните етажи. Очаква се снеговалежите да спрат в по-късните часове днес.

Вижте още в прякото включване на Виктор Борисов

#София #снегопочистващи машини #усложнена зимна обстановка #зимна обстановка

Последвайте ни

