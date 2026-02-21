Започнаха обработки срещу заледявания в София заради снеговалежа

Във връзка със снеговалежа в София започнаха обработки със смеси срещу заледяване на уличната мрежа, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Първите дейности стартираха в 5:30 часа на територията на район "Панчарево", след което продължиха в районите "Витоша", "Кремиковци" и "Искър". Обработват се улиците, по които се движи градският транспорт, както и общинските пътища към населените места Плана, Железница и Пасарел.

В район "Кремиковци" се третират пътищата към Сеславци, Бухово, Желява, Яна, Горни и Долни Богров, Ботунец, Челопечене и Враждебна.

Дейности по обработка на уличната мрежа се извършват също и в районите "Студентски", "Красно село", "Младост" и "Люлин". На терен работят 45 снегопочистващи машини.

В Природен парк "Витоша" са опесъчени пътищата кв. "Драгалевци" – хижа "Алеко" и кв. "Бояна" – м. "Златните мостове".

Към момента градският транспорт се движи по обичайните си маршрути при зимни условия, с изключение на тролейбусите по линия 9, който е отклонен по бул.“Васил Левски“ до извършването на обработки.

От общината призовават водачите на моторни превозни средства да използват автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да шофират със съобразена скорост.

Етажните собствености, както и управителите на търговски и офис сгради, следва да организират почистването на прилежащите площи пред съответните обекти, допълват от Столичната община.