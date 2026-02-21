Хулио Веласкес: Възможно е да има още някой нов футболист при нас до края на трансферния прозорец

Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори преди гостуването на ЦСКА 1948 в Бистрица утре.

"Не съм притеснен, но винаги съм загрижен. Ще се занимаем отново предимно с нашия отбор утре. Като винаги оказваме нужното уважение на съперника. Мислим как да противодействаме с топка и без топка. Но винаги приоритет е как ще изглеждаме ние. Надяваме се предвид метеорологичните условия теренът утре да е в най-доброто състояние предвид ситуацията. За това не мога да се притеснявам, защото нямам контрол върху тези процеси", започна той.

"Откакто съм дошъл, едно от нащата, които позивитевно ме изненадват във вашата страна, е възможността на хората да се справят със снежната покривка, както на улиците, така и на терените. Не съм свикнал нещата да се случват на тази скорост. Винаги трябва да се съобразяваш и да правиш нещата в рамките на нормалното. Ако в рамките на следващия час спре да вали, вероятно ще имаме възможност да изчистим терена и да тренираме нормално. Ако не, ще се адаптираме и ще търсим решение", добави треньорът.

"Макун продължава да е в процес на възстановяване. Честно казано, добре вървят нещата и другата седмица ще е задно с другите. Рилдо има малък проблем, усеща леки болки и не взе участие нормално в последните две тренировки. Другите са в перфектно състояние. Вчера дойде нов футболист, не тренира с отбора, но направи кондиционна тренировка с един от помощните, за да може днес да е наравно с останалите. Планът ми за мача няма да зависи от терена. Защото ако така подхождаме, представете си какво ще последва следващите три месеца. Ще се придържаме към нашата идея за игра. Ако успяхме да наложим нашия стил на игра срещу Спартак Варна, не бях виждал такъв терен от доста време. Ще се придържаме към нашите принципи", продължи испанският специалист.

"Нашият фокус през по-голяма част от времето е как да атакуваме. Що се отнася до играта без топка или как се защитаваме, ще се опитваме да се напаснем. Ако анализираме играта на съперника, това е отбор, който се опитва да играе, не е такъв, който се опитва да изрита топката напред. Това е отбор, който се чувства по-комфортно, когато притежава топката. Заради което трябва да подходим интелигентно, да се адаптираме към обстоятелствата и да наложим нашия стил", каза още той.

"Аз съм достатъчно премерен. Що се отнася да събиране на информация за лично ниво - това е определящо. Преди футболисти, това са човешки същества. Много е важно хората, които пристигат в отбора, да могат да станат част от колектива в личностен план и да се адаптират. Това, което разбрах за Стипе, са много положителни новини. И що се отнася за привличането на защитник, ни липсваха футболисти на тази позиция. Нещо, което ще ни дава повече възможности за реакция и на позицията на левия бек. След което трябва да вземем предвид, че последните седмици не е взимал участие в мачовете, но най-важното е, че идва от нормален тренировъчен процес с тима си", каза Веласкес за новото попълнение Стипе Вуликич.

"До последния ден на трансферния прозорец, що се отнася до времето, той е достатъчно дълъг. Това се дължи на зимната пауза. Абсолютно нормално действаме, що се отнася до изходящи и входящи трансфери. Както винаги, поддържаме тясна връзка с ръководството. Винаги търсим най-доброто за отбора, спрямо възможностите на клуба. Има възможност да края на трансферния прозорец да се присъедини още някой към нас, но зависи от тайминга", завърши Хулио Веласкес.

