Лора Христова завърши 14-та в масовия старт на 12.5 км, Милена Тодорова приключи на 20-о място

Приключи българското участие на Олимпийските игри в Милано/Кортина. В масовия старт на 12.5 км Лора Христова записа 14-то време, а другата ни представителка Милена Тодорова финишира 20-та.

Христова се движеше в позиция да атакува медал, но на последната стрелба допусна две грешки, първи за нея днес, които, в крайна сметка, я извадиха от битката за отличията. Милена Тодорова пропусна общо 5 пъти от рубежа, което също не и позволи да се включи активно в борбата за челната тройка.

Поредна френска доминация

Ново силно представяне записа Франция. Олимпийска шампионка стана Осена Мишелон, която въпреки допуснатите две грешки от стрелба отвя конкуренцията и записа време 37:18 минути. На второ място след силен финален спринт завърши друга французойка – Жулия Симон, която в последните метри успя да изпревари Тереза Воборникова (Чехия), която остана с бронз.

Представянето на Лора и Милена

След първата стрелба Тодорова излезе 11-а, а Христова – 14-а, като двете изостават на малко повече от 13 секунди от водачката Жулия Симон. Темпото по трасето е високо, а сред фаворитките за отличията са още Лиза Витоци, Лу Жанмоно и Марен Киркайде.

Българките обаче показват стабилност и самочувствие, а при нова чиста стрелба имат реален шанс да се намесят в борбата за челните позиции. Очаквайте още подробности в хода на състезанието.

При втората визита на рубежа Милена Тодорова стреля от 10-и коридор, а Лора Христова - от 12-и. За съжаление Тодорова допусна една грешка и трябваше да премине през 150-метровата наказателна обиколка, което я свали до 17-ата позиция с изоставане от 32.4 секунди. Христова обаче продължи перфектната си серия в Милано/Кортина, отново бе безгрешна и излезе осма, само на 10.7 секунди зад водачката Жулия Симон, оставайки в реална битка за челните места.

При първата стрелба от положение прав Лора Христова застана в 6-и коридор, а Милена Тодорова – в 15-и, след като навакса близо 20 секунди по трасето спрямо водачката. Христова отново бе безупречна и продължи феноменалната си серия на рубежа, което я изкачи до третото място – само на 3.7 секунди зад Осеан Мишелон. Тодорова допусна още една грешка и след втора наказателна обиколка зае 16-а позиция с пасив от 43.8 секунди. По трасето коментаторът не спира да повтаря името на българката от Троян, впечатлен от изключителното ѝ представяне в Антхолц.

В решаващата последна визита на рубежа Лора Христова стреля от 2-ри коридор, а Милена Тодорова застана в 13-ти. За съжаление Христова допусна две грешки и трябваше да премине през две наказателни обиколки, което я свали до 12-ото място с изоставане от 45.1 секунди спрямо чехкинята Терезия Воборникова. Тодорова направи три грешки и след допълнителните 450 метра наказание се озова извън топ 20. До този момент Милена имаше само една допусната грешка във всички свои стрелби в рамките на дисциплините в Милано/Кортина.