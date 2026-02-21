БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Милена Тодорова: Състезанието беше много хубаво, това е спортът

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:42 мин.
Биатлон
Състезателката по биатлон остана доволна от цялостното си представяне на Игрите в Милано/Кортина.

Милена Тодорова
Милена Тодорова завърши на 20-о място в масовия старт на 12.5 км в дамския биатлон. Българката допусна пет грешки от стрелба, които, за съжаление, не и позволиха да атакува място сред призьорките.

„Беше доста тежко състезание, условията бяха … снеговалеж и малко по-трудни днес. Състезанието беше много хубаво, много динамично, на последната стрелба имах доста напрежение и така се получи. Но състезанието беше много хубаво“, коментира Милена Тодорова минути, след като пресече финала.

„От миналата година нещата, които ми се случват, могат само ме радват. Това е спортът, радвам се че имам шанс да се боря за тези позиции, което само ми дава мотивация да ги преследвам“, добави биатлонистката.

Тодорова коментира и първоначалното разочарование, което имаше след четвъртото място в спринтовата дисциплина по-рано в Игрите.

„С оглед на случилото се преди Игрите, бях малко по-емоционална с четвъртото място, след това говорихме с треньора и той ми каза, че само преди месец нямаше смисъл да участвам с това здравословно състояние, а сега бях четвърта. Радвам се за Игрите, които направих. Това е пътят“, завърши Тодорова.

Другата наша представителка – Лора Христова, пресече финала с 14-то време.

Подробности вижте във видеото!

