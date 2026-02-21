Навявания и „черен лед“ създадоха проблеми по пътищата в Русенско

Зимната обстановка усложни движението в редица райони на страната. На места се въведоха временни ограничения заради навявания и силен вятър.

В областите Русе, Разград, Шумен и Смолян периодично се налагаше спиране на движението. В района на Русе снежната покривка достигна около 10 сантиметра, а поривите на вятъра тази сутрин бяха с скорост до 65 км/ч. Образуваха се навявания по пътя Русе–Разград и Русе–Бяла, като двата участъка временно бяха затворени за камиони над 10 тона.

Интензивен остава трафикът в района на Дунав мост. Засиленото движение се дължи и на едноседмичната ученическа ваканция в Румъния. До обяд колоната от тежкотоварни автомобили е достигала около 7 километра, но постепенно намалява.

В областта работят около 40 снегопочистващи машини. От АПИ съобщиха, че е създадена необходимата организация за поддържане на пътищата проходими при зимни условия.

Шофьорите предупреждават за риск от образуване на „черен лед“. Въпреки че настилките са почистени до асфалт, понижаването на температурите води до заледяване, особено в участъци с мостове и открити пространства.

От пътните служби призовават водачите да се движат с повишено внимание, да намаляват скоростта и да подготвят автомобилите си за зимни условия.

