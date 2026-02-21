Лора Христова дари свой състезателен екип на Олимпийския музей в Лозана. Церемонията се състоя след днешния масов старт на 12.5 километра в Антхолц-Антерселва, в който 22-годишната Христова завърши на 14-о място.



Специално в италианския зимен център от музея в Лозана пристигна Ана Фолц, която получи екипа. Фолц от своя страна направи подарък на българката, която спечели бронз на Игрите в Милано/Кортина в индивидуалния старт на 15 километра.



На церемонията присъстваха предсезателят на БОК Весела Лечева, служебният спортен министър Димитър Илиев и легендарният български треньор по биатлон Боран Хаджиев.