Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

Ремонт затваря летище "Васил Левски" в нощта срещу 23 и 24 февруари, напомнят от столичното летище

Виктор Борисов
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
предложи летище софия носи името васил левски
Снимка: БТА
Летище "Васил Левски" София ще бъде затворено за всички полети с изключение на военните в малките часове на 23 и 24 февруари като това се налага заради ремонт и профилактика на шахти в близост до пистата съобщиха от летището за БНТ. Като уточниха, че часовете са избрани, защото тогава няма полети.

Затварянето на аерогарата няма общо с разположените в последните дни военни американски самолети.

От Министерството на отбраната днес отново потвърдиха за "По света и у нас", че разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса.

На този етап няма потвърждение на твърденията, че американските самолети се струпват във връзка с напрежението покрай Иран.

Обилни валежи вдигнаха нивата на реките в Хасковска област, службите накрак
Обилни валежи вдигнаха нивата на реките в Хасковска област, службите накрак
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол
Чете се за: 00:52 мин.
Обилен сняг вали в старопланинските проходи Обилен сняг вали в старопланинските проходи
Чете се за: 01:15 мин.
Нивото на река Янтра се е покачило с 2 метра само за денонощие Нивото на река Янтра се е покачило с 2 метра само за денонощие
Чете се за: 01:30 мин.
Тежка зима: Непочистени улици и закъсали тролейбуси и автобуси в София Тежка зима: Непочистени улици и закъсали тролейбуси и автобуси в София
Чете се за: 02:40 мин.
Повишени нива на реките в Хасковско Повишени нива на реките в Хасковско
Чете се за: 00:30 мин.

Усложнена зимна обстановка: Затвориха пътища в Русенско за движение на камиони
Усложнена зимна обстановка: Затвориха пътища в Русенско за движение...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Тежка зима: Непочистени улици и закъсали тролейбуси и автобуси в София Тежка зима: Непочистени улици и закъсали тролейбуси и автобуси в София
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Националният съвет на БСП избра четирима заместници на Крум Зарков Националният съвет на БСП избра четирима заместници на Крум Зарков
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Повечето зеленчуци и плодове продължават да поскъпват на борсите и през тази седмица Повечето зеленчуци и плодове продължават да поскъпват на борсите и през тази седмица
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Пътят София – Самоков остава затворен заради опасност от...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Нивото на река Янтра се е покачило с 2 метра само за денонощие
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Нова търговска война? – Тръмп налага нови глобални мита от 10%
Чете се за: 03:45 мин.
По света
