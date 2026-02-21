БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Реакции след първите стъпки на кабинета "Гюров"

Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:10 мин.
Политика
Запази
Министерски съвет
Снимка: БНТ
Слушай новината

Заявките за избиране на нов главен прокурор от служебния вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов провокира реакции на политическите сили. Бюджетът на държавата и провеждането на честни предсрочни избори са сред обсъжданите теми.

Председателят на Фискалния съвет и бивш финансов министър на ГЕРБ Симеон Дянков подкрепя решението на новия министър да предложи на парламента само приемане на удължителен бюджет.

Симеон Дянков - председател на Фискалния съвет: "Което е похвално, че не се хвърля да прави голям редовен бюджет, което би било грешка. Нито имат време, нито е тяхна работа да правят политики. Удължителният бюджет е буквално две страници, то е записано в Закона за публичните финанси точно какво е, то е щампа, имаме го."

В предаването "Денят започва с Георги Любенов" Симеон Дянков коментира, че служебното правителство няма да има време за сериозни структурни промени в съдебната власт.

Симеон Дянков - председател на Фискалния съвет: "Защото не зависи от него, той може да направи някаква стъпка, той заяви гръмко, че тръгва към тази стъпка. Едно е да направиш тази стъпка, друго е от тази стъпка да последва нещо."

Очакванията на ПП-ДБ от служебния кабинет са за реформа в МВР и честни избори, коментира Ивайло Мирчев от ПП-ДБ. Според него това правителство е на Андрей Гюров и той е направил прилична селекция от доказани професионалисти. Очаква вътрешния министър да вземе сериозни мерки с купуването на гласове. Коментира и заявката на вицепремиера Андерй Янкулов.

Ивайло Мирчев -съпредседател на "Да, България": "МВР министърът много бързо трябва да вкара ред в ОДМВР-етата, защото за съжаление проблемът с купуването на гласове е огромен. Сарафов, Антон Славчев и Пеевски, тройката с редовни срещи определят какво ще става в съдебната система - това трябва да спре. От тази гледна точка стъпките на правосъдния министър са много правилни, ние ги заявихме месеци преди това като стъпки, които трябва да бъдат основен приоритет на правителството и се радвам, че са били припознати. Земеделският министър по отношение на горските стопанства. Много е важно в регионалното развитие, във финансите - знаете кметовете отиват при герба, стискат си ръцете и си получават парите. ако не го направят парите спират."

Според "Възраждане" целта на служебния кабинет е да разчиства сметки.

Костадин Костадинов - председател на "Възраждане": "Този кабинет очевидно не е съставен, за да прави честни избори, а по скоро да разчиства сметки и да подготвя едно бъдещо четворно управление между представители на Радев , Ердоган, ПП-ДБ и ГЕРБ,защото виждаме в кабинета представители на тези четири формации."

С уговорката, че още е рано да се дава оценка за служебното правителство, Борислав Гуцанов от БСП отбеляза.

Борислав Гузцанов - БСП: "Два дена са малък период от време да правим генерален извод, но със сигурност един олимпийски рекорд имаме - за 24 часа и 20 минути вицепремиер. Иначе наистина пожелавам успех на служебния кабинет."

Все пак очакванията на всички към кабинета на Андрей Гюров да се справи успешно с най-важната задача - провеждането на честни, прозрачни и добре организирани избори.

#Ивайло Мирчев  #рекации #Костадин Костадинов #Симеон Дянков

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради ремонт
4
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
5
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда поради усложнена зимна обстановка
6
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
6
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...

Още от: У нас

София в сняг: Пътници бутат закъсали превозни средства, малките улици остават заснежени
София в сняг: Пътници бутат закъсали превозни средства, малките улици остават заснежени
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани
Чете се за: 02:05 мин.
Росица Матева: ЦИК настоява за стандартизирани паравани за гласуване във всички секции Росица Матева: ЦИК настоява за стандартизирани паравани за гласуване във всички секции
Чете се за: 05:15 мин.
Бил ли е Ивайло Калушев радиолюбител? Бил ли е Ивайло Калушев радиолюбител?
Чете се за: 05:50 мин.
"България може“ избра Кузман Илиев за председател на Националната конференция "България може“ избра Кузман Илиев за председател на Националната конференция
Чете се за: 01:10 мин.
Станислав Стоянов: Служебният кабинет тръгна с фалстарт Станислав Стоянов: Служебният кабинет тръгна с фалстарт
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Реакции след първите стъпки на кабинета "Гюров" Реакции след първите стъпки на кабинета "Гюров"
Чете се за: 04:10 мин.
Политика
Навявания и „черен лед“ създадоха проблеми по пътищата в Русенско Навявания и „черен лед“ създадоха проблеми по пътищата в Русенско
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Свлачище затвори пътя за благоевградския парк "Бачиново" Свлачище затвори пътя за благоевградския парк "Бачиново"
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Сняг блокира Е-79: Спират тежкотоварните камиони над 12 тона
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
София в сняг: Пътници бутат закъсали превозни средства, малките...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Усложнена зимна обстановка: Затвориха пътища в Русенско за движение...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ