Реакции след първите стъпки на кабинета "Гюров"

Заявките за избиране на нов главен прокурор от служебния вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов провокира реакции на политическите сили. Бюджетът на държавата и провеждането на честни предсрочни избори са сред обсъжданите теми.

Председателят на Фискалния съвет и бивш финансов министър на ГЕРБ Симеон Дянков подкрепя решението на новия министър да предложи на парламента само приемане на удължителен бюджет.



Симеон Дянков - председател на Фискалния съвет: "Което е похвално, че не се хвърля да прави голям редовен бюджет, което би било грешка. Нито имат време, нито е тяхна работа да правят политики. Удължителният бюджет е буквално две страници, то е записано в Закона за публичните финанси точно какво е, то е щампа, имаме го."

В предаването "Денят започва с Георги Любенов" Симеон Дянков коментира, че служебното правителство няма да има време за сериозни структурни промени в съдебната власт.

Симеон Дянков - председател на Фискалния съвет: "Защото не зависи от него, той може да направи някаква стъпка, той заяви гръмко, че тръгва към тази стъпка. Едно е да направиш тази стъпка, друго е от тази стъпка да последва нещо."

Очакванията на ПП-ДБ от служебния кабинет са за реформа в МВР и честни избори, коментира Ивайло Мирчев от ПП-ДБ. Според него това правителство е на Андрей Гюров и той е направил прилична селекция от доказани професионалисти. Очаква вътрешния министър да вземе сериозни мерки с купуването на гласове. Коментира и заявката на вицепремиера Андерй Янкулов.

Ивайло Мирчев -съпредседател на "Да, България": "МВР министърът много бързо трябва да вкара ред в ОДМВР-етата, защото за съжаление проблемът с купуването на гласове е огромен. Сарафов, Антон Славчев и Пеевски, тройката с редовни срещи определят какво ще става в съдебната система - това трябва да спре. От тази гледна точка стъпките на правосъдния министър са много правилни, ние ги заявихме месеци преди това като стъпки, които трябва да бъдат основен приоритет на правителството и се радвам, че са били припознати. Земеделският министър по отношение на горските стопанства. Много е важно в регионалното развитие, във финансите - знаете кметовете отиват при герба, стискат си ръцете и си получават парите. ако не го направят парите спират."

Според "Възраждане" целта на служебния кабинет е да разчиства сметки.

Костадин Костадинов - председател на "Възраждане": "Този кабинет очевидно не е съставен, за да прави честни избори, а по скоро да разчиства сметки и да подготвя едно бъдещо четворно управление между представители на Радев , Ердоган, ПП-ДБ и ГЕРБ,защото виждаме в кабинета представители на тези четири формации."

С уговорката, че още е рано да се дава оценка за служебното правителство, Борислав Гуцанов от БСП отбеляза.

Борислав Гузцанов - БСП: "Два дена са малък период от време да правим генерален извод, но със сигурност един олимпийски рекорд имаме - за 24 часа и 20 минути вицепремиер. Иначе наистина пожелавам успех на служебния кабинет."

Все пак очакванията на всички към кабинета на Андрей Гюров да се справи успешно с най-важната задача - провеждането на честни, прозрачни и добре организирани избори.