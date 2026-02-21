БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Росица Матева: ЦИК настоява за стандартизирани паравани за гласуване във всички секции

от БНТ
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
ЦИК предвижда да има забрана за замени на членове на СИК на предстоящите избори, освен в предвидените в изборния кодекс случаи. Това заяви зам.-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева в предаването "Говори сега" . Предвидени са и бонуси на членове на районни и на секционни избирателни комисии при правилно попълнен протокол след установяване на резултатите от гласуването, уточни Матева. Колкото до подадената оставка на Стоил Цицелков, тя заяви, че очакват той да се оттегли и от обществения съвет към ЦИК.

"Той не е член на обществения съвет. Общественият съвет се състои от организации, НПО, които участват с наблюдатели в изборите и всяка организация предлага, кой човек да я представлява в работата на ОС, кое физическо лице. Очаквахме г-н Цицелков да направи подобно изявление и неговата организация да предложи друго лице да я представлява, защото с огромна изненада разбрахме, че за 5 години назад той е имал забрана да наблюдава избори от името на ЕК, а в този период от време без да информира нито ЦИК, не знам дали е информирал обществения съвет, но подозирам, че не е, защото предполагам, че ако беше информирал ОС, щеше да вземе решение. Още повече аз 20-21ва година бях част от ОС и нямам такава информация, та очакваме самия той да изяви своето желание."

Служебният премиер Андрей Гюров се срещна с цялата Централна избирателна комисия, за да обсъдят подготовката за предстоящите избори. Зам.-председателят на ЦИК Росица Матева акцентира върху съгласуваните решения за изборни книжа, материали и стандартизирани паравани, които да осигурят равни условия за гласуване в цялата страна.

Тя подчерта, че премиерът се е срещнал с цялата комисия, а не само с представители.

По думите ѝ, ЦИК и Министерският съвет трябва съгласувано да приемат решения за изборни книжа и материали за секционните избирателни комисии:

„И още в първия ден, в който беше издадено указа за насрочване на избори, изпратихме проекта на тези решения и поканихме премиера да дойде на среща в Централната избирателна комисия с министри, които той определи, за да обсъдим съвместната организация на изборите.“

Един от ключовите въпроси е осигуряването на стандартизирани паравани за гласуване.

„След декември 2022 година, когато беше направена промяната в изборния кодекс, със всяко едно правителство, при всеки насрочен избор, ние сме предлагали да бъде осигурено, при това централизирано, изработването или доставката на параваните, за да бъдат еднакви в цялата страна и да се спре използването на тези тъмни стаички, с перденца, които позволяват на избирателят вътре да прави каквото пожелая, което е забранено от Изборния кодекс и снима начина, по който е гласувал.“

По отношение на финансирането и сроковете за доставка Матева посочи премиерът е казал, че ще направи всичко възможно.

„Време има, защото в този случай, съгласно параграф 3 на Изборния кодекс, сроковете по закона за обществените поръчки могат да бъдат съкратени. Ние използваме тази норма, за да можем да съкращаваме сроковете, в които провеждаме ние обществените поръчки, така че това може да направи и Министерски съвет и той по ангажимента да направят всичко възможно, за да бъдат осигурени този път параваните, които са предвидени още, както казах, 22-ра година в изборния кодекс. Ние сме определили примерни размери 60 до 80 височина, така че да закриват тялото на гласоподавателя, но ясно да се вижда ако предприема други действия.“

От думите й стана ясно, че ако снима с телефона избирателната комисия може да обяви бюлетината за сгрешена и да му даде възможност да гласува още веднъж, не повече.

Друг важен аспект е обучението на секционните избирателни комисии.

„Гаранции никой не може да даде, при това 100%. Още по-малко централната избирателна комисия, защото първо обученията на секционните избирателни комисии се организират от районните избирателни комисии. Централната избирателна комисия провежда обучения и оказания на районните избирателни комисии.“

Вижте целия разговор във видеото.

#Росица Матева #цик #избори

