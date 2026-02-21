БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС...
Чете се за: 03:25 мин.
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
Чете се за: 06:35 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

Бил ли е Ивайло Калушев радиолюбител?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Запази

Кои са радиолюбителите у нас и какви са техните интереси и каква е причината да се поддържа жив този спорт?

Снимка: Pixabay
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

През седмицата нови разкрития бяха представени по случая Петрохан. Според разследващите все по-вероятна е версията за общо 4 самоубийства и 2 убийства в групата на Ивайло Калушев. МВР разпространи записи от камерите в хижата, на които загиналите мъже изпълняват ритуали, които според разследващите приличат на поклони пред сочения за лидер Калушев. Според МВР няма данни след мъртвите да е имало действащ агент на ДАНС. Оскъдна обаче остава информацията около тройната смърт в кемпера, намерен в близост до връх Околчица. Сред множеството занимания на рейнджърите, интервютата на бивши членове на групата разкриха, че Ивайло Калушев е бил радиолюбител.

Кои са радиолюбителите у нас. Какви са техните интереси и каква е причината да се поддържа жив този спорт?

Виктор Ценков: "Един от основните елементи на радиолюбителството е слушателската дейност."

Венцислав Георгиев: "Радиолюбителството е един много успешен трамплин към живота нататък."

Виктор Ценков: "Никой, поне от моите познати, не го познава."

Радиолюбителството, или още хам радио, е едновременно хоби и спорт. Основната тръпка в него е осъществяването на връзка с често напълно непознати хора, дори и в другия край на планетата. Подобно на всяка друга радиокомуникация, то се разпространява чрез вълни на определени честоти. Службите за сигурност, навигацията, телевизията, мобилните телефони и такситата имат собствени честотни диапазони.

Виктор Ценков: „От над 100 години вече има това хоби. Международният радиолюбителски съюз е основан през 1925 година в Сорбоната, във Франция. Първият български радиоклуб е основан през 1926 година и тази година ще се честват 100 години. Технологично не се различава използването за търговска дейност от службите и радиолюбителите, но всеки си знае своето място.“

Венцислав Георгиев: „Това е Радиоклубът на Техническия университет в София. Той е основан през 60-те години на миналия век. Позивната му, с която той се идентифицира в ефир, е LZ1KDP, което означава Клуб на държавната политехника – така се е казвал Техническият университет по времето, когато е бил основан радиоклубът.“

Венцислав Георгиев: „Както се вижда надписът LZ1KDP, първите две букви се наричат префикс на радиостанцията, с която тя излиза в ефир, и LZ означава радиостанция, която се намира в България. (…) Може би много от вашите зрители са виждали, че на опашките на българските самолети пише LZ.“

С подобна дейност се е занимавал и Ивайло Калушев. В интервю пред Мария Черешева негов бивш ученик разказва, че Калушев се е интересувал от хам радио, а в открития край Околчица кемпер е имало и система за радиопредаване.

Виктор Ценков: „Имам така неофициална информация. Според мен е бил радиолюбител. Още повече някъде се промъкна съобщение, че в кемпера е имало радиостанция.

Петър Желев: По никакъв повод не сте успели да се свържете с него случайно?

Виктор Ценков: Не, и тук никой от познатите не.“

„Ние се занимаваме с чисто радиолюбителска дейност като хоби. Примерно, радиолюбители има, които имат разрешения за ловци, АТВ-та, офроуд, които са станали радиолюбители, за да могат да ползват този тип комуникация официално. Но нямаме кой знае каква връзка с тях.“

Всеки радиолюбител трябва да притежава лиценз, за да може да упражнява хобито си. За целта Комисията за регулиране на съобщенията провежда специален изпит.

Виктор Ценков: „Заради GDPR-а имената на радиолюбителите не се показват. Особено ако е цифрова станция, той не може да работи, без да се е регистрирал съответно. Там си има администриране на този тип връзки. И без да си покаже свидетелството, няма да го допуснат. И по същия начин много хора, много колеги, само слушат какво става. И ако някой види някъде интересна станция, се обаждат и правят връзка с нея.“

Дали Калушев или пък който и да било друг човек е радиолюбител, не е толкова ключово само по себе си. Наличните умения обаче могат да послужат и за други цели.

Виктор Ценков: „Слушането не е забранено. Всеки може да слуша навсякъде.“

Петър Желев: Можем да слушаме на службите честотите? Това ли искате да кажете?

Виктор Ценков: Стига да може да чуете, да. Те са вече скрамблирани. Няма законово ограничение да слушате всичките честоти. Няма никакъв проблем. Ако може да разкодирате, да, може да чуете какво си говорят.“

По темата работи Петър Желев.

# Ивайло Калушев #радиолюбител

