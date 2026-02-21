Бил ли е Ивайло Калушев радиолюбител?

През седмицата нови разкрития бяха представени по случая Петрохан. Според разследващите все по-вероятна е версията за общо 4 самоубийства и 2 убийства в групата на Ивайло Калушев. МВР разпространи записи от камерите в хижата, на които загиналите мъже изпълняват ритуали, които според разследващите приличат на поклони пред сочения за лидер Калушев. Според МВР няма данни след мъртвите да е имало действащ агент на ДАНС. Оскъдна обаче остава информацията около тройната смърт в кемпера, намерен в близост до връх Околчица. Сред множеството занимания на рейнджърите, интервютата на бивши членове на групата разкриха, че Ивайло Калушев е бил радиолюбител.

Кои са радиолюбителите у нас. Какви са техните интереси и каква е причината да се поддържа жив този спорт?

Виктор Ценков: "Един от основните елементи на радиолюбителството е слушателската дейност."

Венцислав Георгиев: "Радиолюбителството е един много успешен трамплин към живота нататък." Виктор Ценков: "Никой, поне от моите познати, не го познава."

Радиолюбителството, или още хам радио, е едновременно хоби и спорт. Основната тръпка в него е осъществяването на връзка с често напълно непознати хора, дори и в другия край на планетата. Подобно на всяка друга радиокомуникация, то се разпространява чрез вълни на определени честоти. Службите за сигурност, навигацията, телевизията, мобилните телефони и такситата имат собствени честотни диапазони.

Виктор Ценков: „От над 100 години вече има това хоби. Международният радиолюбителски съюз е основан през 1925 година в Сорбоната, във Франция. Първият български радиоклуб е основан през 1926 година и тази година ще се честват 100 години. Технологично не се различава използването за търговска дейност от службите и радиолюбителите, но всеки си знае своето място.“ Венцислав Георгиев: „Това е Радиоклубът на Техническия университет в София. Той е основан през 60-те години на миналия век. Позивната му, с която той се идентифицира в ефир, е LZ1KDP, което означава Клуб на държавната политехника – така се е казвал Техническият университет по времето, когато е бил основан радиоклубът.“

Венцислав Георгиев: „Както се вижда надписът LZ1KDP, първите две букви се наричат префикс на радиостанцията, с която тя излиза в ефир, и LZ означава радиостанция, която се намира в България. (…) Може би много от вашите зрители са виждали, че на опашките на българските самолети пише LZ.“

С подобна дейност се е занимавал и Ивайло Калушев. В интервю пред Мария Черешева негов бивш ученик разказва, че Калушев се е интересувал от хам радио, а в открития край Околчица кемпер е имало и система за радиопредаване.

Виктор Ценков: „Имам така неофициална информация. Според мен е бил радиолюбител. Още повече някъде се промъкна съобщение, че в кемпера е имало радиостанция. Петър Желев: По никакъв повод не сте успели да се свържете с него случайно? Виктор Ценков: Не, и тук никой от познатите не.“ „Ние се занимаваме с чисто радиолюбителска дейност като хоби. Примерно, радиолюбители има, които имат разрешения за ловци, АТВ-та, офроуд, които са станали радиолюбители, за да могат да ползват този тип комуникация официално. Но нямаме кой знае каква връзка с тях.“

Всеки радиолюбител трябва да притежава лиценз, за да може да упражнява хобито си. За целта Комисията за регулиране на съобщенията провежда специален изпит.

Виктор Ценков: „Заради GDPR-а имената на радиолюбителите не се показват. Особено ако е цифрова станция, той не може да работи, без да се е регистрирал съответно. Там си има администриране на този тип връзки. И без да си покаже свидетелството, няма да го допуснат. И по същия начин много хора, много колеги, само слушат какво става. И ако някой види някъде интересна станция, се обаждат и правят връзка с нея.“

Дали Калушев или пък който и да било друг човек е радиолюбител, не е толкова ключово само по себе си. Наличните умения обаче могат да послужат и за други цели.