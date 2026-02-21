Весела Лечева: Цялата делегация направи изключително представяне

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева определи представянето на родните спортисти в Милано/Кортина като едно от най-успешните в историята на Зимни олимпийски игри.

Българските представители спечелиха два бронзови медала чрез Тервел Замфиров в алпийския сноуборд и Лора Христова в биатлона, като единствено в Солт Лейк Сити 2002 България има повече спечелени отличия - три.

"Цялата делегация направи изключително представяне. Показахме, че сме сред най-добрите в много от дисциплините. Показахме, че имаме талантливо поколение с много перспектива пред себе си. Няма как да не бъдем доволни. Всички, които са на олимпийски игри, показаха, че са сред най-добрите", сподели тя в интервю за БНТ.

Лечева днес изгледа последното българско участие на Игрите в масовия старт на 12.5 километра в биатлона при жените, в който Лора Христова беше в позиция за нов медал до последната стрелба, но два пропуска в нея я лишиха от шанса да се бори за място на подиума. След състезанието Христова дари свой състезателен екип на Олимпийския музей в Лозана.

"Огромна чест за българските състезатели е да намерят място в музея на МОК - там, където цял свят вижда постиженията на българските спортисти", допълни Лечева.

Според нея бъдещето в биатлона и алпийския сноуборд е светло.

"В сноуборда и биатлона имаме прекрасно поколение. Пред тях е прекрасното бъдеще. Нека бъдем близо до тях, за да им дадем шанс да покажат възможностите си", завърши Лечева.

Вижте цялото интервю във видеото.