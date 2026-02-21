БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

Симеон Дянков: Не е работа на служебния кабинет да пренаписва бюджета

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:15 мин.
Политика
Председателят на Фискалния съвет прогнозира нови данъци и предупреди за риск от социално напрежение заради високите сметки за ток

Снимка: БНТ
Председателят на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" актуалната политическа и икономическа ситуация в страната – от служебния кабинет и бюджета до инфлацията, банковите печалби и възможните бъдещи управления.

По повод заявките за промени в съдебната система Дянков беше категоричен, че подобни амбиции трудно могат да се реализират:

"Политическата амбиция е едно на ръка, но тя няма да му стигне, за да се случи това. Това е изпълнителна власт, която иска да се намеси в друга власт."

Той подчерта, че служебното правителство няма време и мандат да прави дълбоки структурни промени.

Новият финансов министър е заявил като приоритет осигуряването на около 160 млн. евро за предстоящи избори. Според Дянков решението е бързо и административно:

"Още в понеделник като министър на финансите той следва да издаде заповед всички държавни служители, които са в надпенсионна възраст, да се пенсионират и техните места се съкращават."

По негови изчисления около 6000 души в администрацията могат да бъдат освободени, което би донесло приблизително 300 млн. евро годишни икономии.

По темата за удължаването на бюджета Дянков обясни, че процедурата е ясно разписана в закона:

"Удължителният бюджет е буквално две страници. Той е щампа, стандарт."

Дори парламентът да не го приеме, законът предвижда автоматично действие на старите правила за ограничен период. Проблем би възникнал при трето поред удължаване:

"Трето удължаване не се предвижда по закона. Тогава вече трябва да има редовен бюджет."

По повод идеята за "справедливо разпределение" на средствата към общините Дянков предупреди:

"Не е работа на финансовия министър да променя волята на народните представители. Това е разписано в бюджета."

Той определи подобни сигнали като политически послания в предизборен контекст.

Според Дянков социалното напрежение не е резултат основно от приемането на еврото:

"Влизането ни в еврото е много малък фактор. Инфлацията в България беше двойно над средната за Европейския съюз."

Той обаче призна, че високите януарски сметки за ток са тревожни:

"Януарските цени са фрапиращо високи. От различни места в България ми пращат сметки – граждани и бизнеси."

Дянков припомни, че правителството на Бойко Борисов през 2013 г. падна именно след рязък скок на сметките за ток.

По думите му, следващото редовно правителство ще бъде принудено да увеличи приходите:

"Следващото редовно правителство не може да си позволи да не вдигне данъците."

И даде пример с банковия сектор:

"За 2025 година печалбата на банковата система е около 4 милиарда. Може да се въведе свръхданък върху печалбата на банките."

Дянков направи и политическа прогноза, свързана с президента Румен Радев (2017 - 2026 г.):

"Така го виждам – като премиер. Може би не след първите избори, но има вълна. На обществото му се иска промяна."

На въпрос дали Борисов би се кандидатирал за държавен глава, Дянков бе скептичен:

"Не вярвам Борисов да иска. Многократно е имал възможност и не го е направил."

Силата в България е в изпълнителната власт. Не случайно виждаме успешен президент, който решава да влезе в политическото поле, за да стане премиер", добави той.

