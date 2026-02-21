Тревожна статистика: Всяко трето дете, което преминава през ендокринологията в Пловдив, е с наднормено тегло

Всяко трето дете, което преминава през ендокринологията на университетската болница "Св. Георги" в Пловдив е с наднормено тегло. Специалистите съветват родителите да търсят помощ навреме, преди появата на здравословни проблеми, причинени от наднорменото тегло.

Спиридон: "Това е по изключение, аз по принцип ям вкъщи. Много са калориите, 1500 - да не е и повече.

БНТ: Това ли ти е обядът?

Теодор: "Да. По изключение, обикновено се храня по-здравословно, че малко наднормено ми е теглото."

Когато изключението неусетно стане навик, килограмите се трупат. И битката с тях става все по-трудна. Неслучайно лекарите вече определят като "глобално" увеличаването на подрастващите с наднормено тегло.

д-р Елена Василева - детски еднокринолог в УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив: "Имаме две дечица, фрапиращи с наднормено тегло, едното е на 3-годишна възраст с тегло около 40 килограма и другото е 15-годишно с тегло 150 кг."

Неправилното хранене и липсата на движение са основните причини за повишените килограми. Твърде често обаче, родителите не осъзнават, че децата им имат проблем и търсят помощ едва когато се появят и други оплаквания - главоболие, високо кръвно и нарушения в цикъла при момичетата. Повишеното тегло при децата може да отключи и диабет тип 2.

д-р Елена Василева - детски еднокринолог в УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив: "Това може да бъде предотвратено с правилен начин на хранителен режим и с адекватна физическа активност - обратното е невъзможно, след като е започнато инсулиново лечение, няма как да бъде спряно."

Затова Нина Терзийска внимателно следи какво приготвя на внучката си.

Нина Терзийска: "Плодовете и зеленчуците, държа много на пълноценната закуска, на леката вечеря. За мен е много важно, ако едното хранене е с месо, другото да е без месо."

- Обичам най-много да ям домашна пица и риба. БНТ: Спортуваш ли? - Да, плуване. - Ям всичко!

Дори когато няма забранени храни, важно е количеството, напомнят специалистите. И спорт, при децата поне два пъти седмично. Или едночасова игра на открито, вместо на компютъра.