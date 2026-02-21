Войната в Украйна: САЩ с основна роля при прекратяване на огъня

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Съединените щати ще наблюдават процеса на прекратяване на огъня.

Това е било постигнато по време на тристранните преговори в Женева. Зеленски съобщи още, че по време на разговорите е бил постигнат напредък по военните въпроси, но не и по политическите. Основните спорни въпроси остават териториалните претенции на Москва и съдбата на АЕЦ "Запорожие".

Все още не е ясно кога ще се проведе следващия кръг от преговори. Според Зеленски, след десетина дни, а според Кремъл - засега няма конкретна дата и място.