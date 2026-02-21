БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Потъналият кораб край Созопол: Остава неясна съдбата на изчезналите рибари в морето

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ако метеорологичните условия позволяват, днес се очаква да бъде подновено издирването на тримата рибари, които изчезнаха край Созопол в сряда.

Вчера беше открит потънал корабът, с който са влезли в морето, но при първоначалния оглед не беше открита следа от тричленния екипаж. Плавателният съд се намира на дъното на морето между Созопол и Приморско на около 5 км от брега.

В претърсването са използвани водни дронове, а също и специалисти от водолазната група на военноморските сили, които потвърдиха, че корабът се намира на 40 метра дълбочина. Заради подводни течения и липса на видимост, беше извършен частичен оглед на мястото.

#изчезнали рибари #рибарски кораб #потънал кораб #Созопол #Приморско

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
3
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват на път подготвени
4
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите да тръгват...
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка, премиерът Андрей Гюров я прие
5
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка,...
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради ремонт
6
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Регионални

Започнаха обработки срещу заледявания в София след снеговалежа
Започнаха обработки срещу заледявания в София след снеговалежа
Скална маса е паднала на Самоковско шосе в района на "Златна рибка" Скална маса е паднала на Самоковско шосе в района на "Златна рибка"
Чете се за: 00:27 мин.
Протест в Монтана заради отстраняването на известен хирург от местната болница Протест в Монтана заради отстраняването на известен хирург от местната болница
Чете се за: 01:32 мин.
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради ремонт Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради ремонт
5224
Чете се за: 00:42 мин.
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
5207
Чете се за: 01:05 мин.
Съдът остави в ареста обвинения за убийството на баща си Ангел Анков Съдът остави в ареста обвинения за убийството на баща си Ангел Анков
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Усложнена зимна обстановка в събота
Усложнена зимна обстановка в събота
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Започнаха обработки срещу заледявания в София след снеговалежа Започнаха обработки срещу заледявания в София след снеговалежа
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Потъналият кораб край Созопол: Остава неясна съдбата на изчезналите рибари в морето Потъналият кораб край Созопол: Остава неясна съдбата на изчезналите рибари в морето
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Нова търговска война? – Тръмп налага нови глобални мита от 10% Нова търговска война? – Тръмп налага нови глобални мита от 10%
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Вицепремиерът Андрей Янкулов: Върховен съд, който не признава...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Милена Милотинова: Очакванията на обществото и на служителите в БНТ...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ