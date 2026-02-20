БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вицепремиерът Андрей Янкулов: Имаме нелегитимен главен прокурор

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Снимка: БНТ
Днес имаше едно безпрецедентно изявление на прокурор Владимир Николов - бивш окръжен прокурор на Плевен и бивши ръководител на Асоциацията на прокурорите в България, който изключително категорично и ясно се противопостави пряко в национален ефир на нелегитимния Борислав Сарафов. Този много силен акт ще доведе до сериозни последици в правосъдната система. Това коментира в студиото на "Панорама" служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов.

"Това е едно изключително мощно послание, което беше излъчено към всички прокурори в България. Това беше заявка за автентично лидерство в системата, което не сме виждали от много време и което от дълго време очаквахме да видим. Така, че това ще доведе и до изясняване на ключови казуси в правосъдието, които толкова дълго време останаха неизяснени, защото за да се изяснят те, трябва да има автентичен глас отвътре, който да го поиска. Този глас беше казан днес и казуси като "Осемте джуджета" и т.н. за паралелното правосъдие, които до момента можеха да бъдат неглижирани публично, сега бяха поставени в центъра на общественото внимание", поясни Янкулов.

По думите му, трябва да се види как Висшият съдебен съвет ще реагира на една ясна заявка да разгледа въпроса с назначаването на временно изпълняващ функциите на главен прокурор.

"За първи път този въпрос се поставя директно пред пленума на ВСС, който трябва да вземе някакво отношение. Оттук насетне тази тема не може да бъде пробутвана в публичното пространство без адекватно отношение по нея", уточни той.

Според него, служебното правителство не може да направи някаква дълбока правосъдна реформа:

"Тук обаче говорим за едно изключително просто институционално действие, ясно заявяване, че на поста в момента фактически заемащ главен прокурор ние имаме нелегитимен такъв. И това е проблем, който е идентифициран от Върховния съд, който не признава, ВКС - неговата наказателна колегия, излезе с такова становище и отхвърлят съдиите от наказателната колегия на ВКС, както и съдии от апелативните съдилища в България, отхвърлят актове на Борислав Сарафов, защото считат, че той е нелегитимен на поста. Върховен съд, който не признава главния прокурор - това е изключително сериозен проблем за правосъдието и много тежка криза за правовата държава и ние не можем да не реагираме на това."

ВСС е органът, който може да вземе окончателното решение, но за да го вземе това решение, някой трябва да постави ясно и недвусмислено темата пред него, допълни Андрей Янкулов.

Коментира и оставката на вицепремиера Стоил Цицелков:

"Проблемът не е юридически. Това е морален проблем. Той не е осъждан. За него е настъпила реабилитация."

Според вицепремиера срещу определени членове на кабинета се води целенасочена кампания:

"Каква мощна атака по всички фронтове се разгаря срещу определени лица от този служебен кабинет."

Той защити и гражданския сектор от обвинения в неправомерно влияние върху институциите. Според него, неправителствената организация на Калушев се е ползвала с подкрепа на институциите:

"Имали са подкрепа очевидно, но тази подкрепа е била институционална, защото ние виждаме много ясно какво е било поведението на институциите през годините. И точно те някак си и с подобни похвати се опитват да прехвърлят отговорността на хора, които по никакъв начин не могат да им влияят, а камоли да опъват някакъв чадър. Вие как си представяте гражданска организация да влияе върху институция като пречи да си упражнява правомощията."

На въпрос чий е всъщност кабинетът "Гюров" той отговори така:

"Кабинетът "Гюров" е на министрите, които са в него. Зад него стои целта и желанието на хората, които сме се събрали там, да постигнем провеждането на едни честни избори."

Това реално е и основната цел на служебното правителство, каза още Янкулов.

Вижте целия разговор във видеото

#и.ф. главен прокурор #Андрей Янкулов #съдебна реформа

